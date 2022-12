La moglie di Cannavacciuolo è bellissima, sai di cosa si occupa? E’ una donna fuori dal comune!

Cannavacciuolo è uno chef amato e apprezzato, ma nessuno sa che dietro questo grande uomo c’è una donna inarrestabile!

Antonino Cannavacciuolo è tra gli chef televisivi più seguiti. E’ un grande mentore, infatti in programmi come Master chef riesce sempre a dare il massimo ai concorrenti in gara. Diciamo che è noto per “bacchettarli”, ma non per questo non mantiene la sua umiltà: c’è tanto da imparare da una personalità così preparata e di buon cuore. Originario di Napoli, ha saputo innovare la tradizione culinaria della sua terra, mantenendone i capi saldi, valorizzandoli. Tutti conoscono le sue eccellenti portate, ma pochi sanno chi è la moglie: è bellissima, ma non solo!

Secondo quanto riportato da diverse fonti del Web, si sono conosciuti da giovanissimi, e sono una coppia che vanta di una grande complicità. Alleati sia in amore sul fronte famiglia, che su quello lavoro: lei è un’imprenditrice, infatti è la manager del marito! Sono uniti da un legame unico, lui stesso afferma che lei è l’unica che lo ha beffato, e gli ha preso il cuore per sempre. Ecco come si sono conosciuti, e soprattutto chi è la moglie!

Cannavacciuolo e Cinzia, una coppia che fa faville!

Antonino Cannavacciuolo inizia a lavorare nel campo della ristorazione da giovanissimo, capisce presto che questa è la sua vocazione, e si impegna al massimo per raggiungere gli obiettivi che si è posto. E’ possibile confermare che a distanza di anni, da quando era un ragazzino, ha raggiunto dei grandi sogni, condividendo con le persone che lo seguono più che delle ricette: l’arte della cucina!

Così, come già accennato, è possibile scovare dietro un uomo così preparato e amato, una donna che lo sostiene fino in fondo. Soprattutto hanno iniziato insieme questo percorso, e continuano a portarlo avanti con coraggio e forza. Ecco chi è la moglie!

Cinzia Primatesta è il nome della moglie di Cannavacciuolo. E’ un’imprenditrice, gestisce una catena di Hotel di lusso, ed anche gli affari social del marito. Inoltre, è stata la sua più grande alleata fin dagli inizi. Quando avevano poco più di vent’anni, lui si presentato per lavorare nel ristorante di famiglia a Villa Crespi, il Relais con due stelle Michelin, per la stagione estiva. Assunto subito, perché avevano ben visto le sue doti, iniziano a battibeccarsi, finché due anni dopo non diventano una coppia ufficiale. Queste le parole della moglie sul marito al loro incontro:

<<Toni venne a “L’Approdo”, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo “Villa Crespi”, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo>>.

Piemontese lei, Campano lui, sono un duo unico e ricco di passione! La loro dedizione si vede anche in famiglia. Elisa e Andrea , sono i figli della coppia. Ma cos’è che più sconvolge questa famiglia? Cannavacciuolo non cucina per la moglie! La ragione? E’ vegetariana, mangia tofu, bietola ed insalate. Nonostante ciò, sono più uniti che mai.