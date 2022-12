Con chi ha trascorso il Natale Michelle Hunziker: la foto a sorpresa spiazza tutti

Michelle Hunziker sconvolge ancora una volta il suo amato pubblico: la magia del Natale ha stravolto la sua vita! La foto lo testimonia.

La Showgirl più cliccata sui Social media e richiesta dai palinsesti televisivi è Michelle Hunziker. Cosa sta facendo durante le festività natalizie? Di certo, non sta più nella pelle nel diventare nonna. La sua primogenita avuta con il primo compagno, Eros Ramazzotti, la 26enne Aurora, sta per diventare mamma insieme al fidanzato con il quale sta da quasi 5 anni, Goffredo Cerza. Le ultime vicende familiari sono state ricche di eventi rocamboleschi, belli, difficili, e contorti. Ecco come la conduttrice ha sconvolto i fan: il Natale è inedito.

Senza ombra di dubbio la questione che più interessa i fan sul conto di Michelle Hunziker è la sua situazione con Tomaso Trussardi. Marito e compagno di vita per oltre 10 anni con il quale ha rotto all’inizio dell’anno scorso. Gennaio 2022 è stato molto duro, poi è venuta fuori la storia d’amore con il chirurgo ex concorrente del Grande Fratello, Giovanni Angiolini. Com’è finita tra i due? Il Natale è per Michelle ricco di novità, ed anche per i fan!

Michelle Hunziker passa un Natale inaspettato, ecco con chi!

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non è stata immediatamente confessata dai due diretti interessati. Paparazzati in diverse fughe d’amore, nelle quali sono stati immortalati felici e spensierati. La frequentazione è durata per mesi. Nel frattempo tra Michelle e Tomaso la situazione si è fatta sempre più tesa, perché gestire una separazione non è facile quando include anche altri membri della famiglia.

Tutto è dipeso dall’amore delle figlie più piccole, Sole e Celeste, che immerse in questa situazione hanno assorbito parte dello stress familiare, nonostante i genitori siano stati attenti a far vivere loro quanto più possibile serenamente la situazione. Ed è a Natale che la magia delle feste fa saltar fuori delle novità inaspettate. La fonte è la stessa Michelle che non si nasconde, confessa tutto ai suoi follower con un grande sorriso stampato in faccia.

Sono le Instagram Stories del profilo ufficiale di Michelle Hunziker a raccontare quello che i fan non si sarebbero mai aspettati. Negli ultimi giorni, la stessa Michelle ha pubblicato delle foto con Tomaso in cui scriveva “Cenetta top tra ex” in un noto ristorante di Bergamo, e adesso? Beh, adesso sono spuntate sul profilo della biondissima showgirl delle foto che spiazzano tutti. Nelle stories precedenti veniva ben specificato “Tra ex”, adesso invece si vede Michelle insieme a Maria Luisa Trussardi che è la mamma di Tomaso, vedova, molto legata sia alle nipotine che alla Hunziker. Non ci sono state conferme clamorose, sia chiaro, ma senza dubbio hanno passato per amore della famiglia, tutti insieme questo momento dell’anno. Che si siano riappacificati del tutto? Staremo a vedere.