Nicole Murgia è al GF Vip, sapete chi è il suo ex marito? Lo conosciamo benissimo; la vita privata della concorrente.

È una delle ultime entrate nella casa del GF Vip, ma in pochi giorni ha già dimostrato il suo bel caratterino. Parliamo di Nicole Murgia, l’attrice entrata nella casa più spiata della tv qualche settimana fa.

Casa dove ha incontrato una sua ex fiamma, Andrea Maestrelli, entrato nel gioco pochi giorni dopo di lei. I due si sono frequentati per qualche mese nel corso di questa estate, ma la storia non ha avuto lieto fine. In attesa di scoprire se nasceranno nuove scintille all’interno del reality, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della nuova concorrente. Nicole è mamma di due splendidi bambini, nati dal matrimonio, ormai finito, con un noto calciatore. Ecco di chi si tratta.

Chi è l’ex marito di Nicole Murgia del GF Vip: insieme hanno due figli

Nicole Murgia ha avuto un breve flirt col suo coinquilino del GF Vip 7, Andrea Maestrelli. Prima, però, l’attrice ha vissuto un’importante storia d’amore con il papà dei suoi due figli, Lucas e Matias. Una persona che ha amato per ben nove anni e che resterà per sempre importantissima, come ha sottolineato la concorrente durante una chiacchierata in casa con alcuni coinquilini. Di chi stiamo parlando?

Di Andrea Bertolacci, centrocampista italiano, attualmente svincolato, che ha vestito la maglia di tantissime squadre famose, dal Milan al Genoa. Andrea e Nicole si sono sposati nel dicembre del 2015, dopo quattro anni di fidanzamento e dal loro matrimonio sono nati due splendidi bambini, nel 2017 e nel 2019. Matrimonio che, però, non ha avuto lieto fine ed oggi i due sono separati. Ma Bertolacci non è l’unico calciatore nella vita di Nicole: l’attrice e modella è la sorella di Alessandro Murgia, centrocampista della Spal. Quest’ultimo è finito nel vortice del gossip negli ultimi mesi, per via della relazione, ormai terminata, con Vittoria Deganello, che aspetta un figlio da lui.

Perché non ha funzionato tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli

La frequentazione tra Nicole e Andrea non è decollata: i due hanno deciso di rompere dopo circa tre mesi. Ma per quale motivo? A parlarne, nella casa, è stata proprio Nicole, confidandosi con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli: “Caratterialmente non andiamo d’accordo. Siamo uguali, tutti e due istintivi, un po’ permalosi. Non ci siamo proprio presi caratterialmente. Poi io fondamentalmente non ero pronta, non avevo la testa e lui neanche. Non era il momento”. Secondo voi ci sarà un ritorno di fiamma in casa? Al di là d questo, la Murgia ha sottolineato di essere molto felice per l’accoglienza ricevuta in casa da parte di tutti.