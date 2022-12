Antonella Fiordelisi senza trucco: com’è la concorrente al naturale

GF Vip, Antonella Fiordelisi senza trucco: com’è la concorrente completamente al naturale.

Antonella Fiordelisi è all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata è spesso stata al centro dell’attenzione trovandosi molte volte in contrasto con gli altri concorrenti. E’ schiettissima e ogni volta che ha da dire qualcosa lo dice senza peli sulla lingua. Forse anche per questa caratteristica si trova a litigare con gli altri.

Anche durante la diretta nelle varie questioni che vengono aperte ed affrontate lei c’è sempre. Ha allacciato un rapporto con Edoardo Donnamaria anche se gli alti e i bassi non mancano. Nelle ultime settimane i due sembravano essersi del tutto separati ma dopo poche ore tutto è tornato come prima. Molti conoscono Antonella da prima ancora che entrasse nella casa. Inoltre è popolare sui social dove è seguitissima.

Durante la puntata siamo soliti vederla preparata, con abiti sempre particolari e con un make up accentuato, ma l’avete mai vista senza trucco? In casa si mostra spesso con il viso acqua e sapone.

GF Vip, Antonella Fiordelisi senza trucco: avete visto la concorrente al naturale?

Il Grande Fratello Vip sta avendo un successo impressionante. E’ molto seguito e i telespettatori si lasciano prendere da quanto succede in casa tra i concorrenti. In queste ultime settimane si è parlato del fatto che il covid sia entrato in casa. Alcuni protagonisti infatti sono risultati positivi al virus.

Sono stati messi in isolamento e quando il tampone, dopo i controlli giornalieri, ha dato esito negativo, sono stati fatti rientrare in casa. Oltre a questo il pubblico si interessa di quando accade tra i presenti. Ogni giorno succede qualcosa di imprevisto, tra litigi, questioni irrisolte, flirt, nuove coppie e rotture. Tra le coppie più amate all’interno della casa c’è quella dei Donnalisi, questo l’hashtag con cui vengono chiamati Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Fin dall’inizio hanno mostrato che c’era un interesse fino a quando non si sono avvicinati. Tra i due il rapporto è abbastanza altalenante. Scoppiano spesso discussioni e qualche volta si sono anche allontanati per poi ritornare insieme. Sicuramente Antonella è una concorrente che si fa notare, oltre ad essere tanto schietta è anche una ragazza molto bella. In puntata possiamo ammirarne la bellezza, sempre preparata e truccata, ma qualche volta in casa si è mostrata anche senza trucco: l’avete vista?

In questo scatto ripreso da un momento passato nel reality mentre si trova a letto, la Fiordelisi stava parlando con Charlie Gnocchi, poi uscito nella scorsa puntata. Come potete vedere, non ha nessun colore sul viso. Sembrerebbe quasi come se si fosse appena svegliata. Antonella con il trucco è bellissima ma lo è anche senza, con il viso completamente acqua e sapone.