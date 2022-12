Celebre nella pubblicità della Omnitel, dove è finita Megan Gale? Eccola oggi

E’ stata il celebre volto dello spot della Omnitel, ma dove è finita e come è cambiata Megan Gale in questi anni? Eccola oggi

Una vera e propria icona di bellezza di quelli che sono stati i primi anni 2000. Impossibile dimenticarla nel celebre spot pubblicitario della compagnia telefonica Omnitel, l’attuale Vodafone. Classe ’75, la bellissima modella australiana Megan Gale ci ha stregati con la sua incredibile e soprattutto naturale bellezza.

Non solo celebre volto della nota compagnia telefonica, Megan Gale negli anni d’oro della sua carriera ha intrapreso anche la strada della conduzione televisiva. Impossibile dimenticarla al Festival di Sanremo nel 2001 nelle vesti di co-conduttrice insieme alla mitica Raffaella Carrà. La nota modella australiana che ha fatto il suo esordio nei primi anni 90, si può dire che negli anni 2000 ha vissuto un periodo davvero d’oro nella sua carriera sul piccolo schermo fino a diventare celebre e sì, anche indimenticabile.

Sebbene siano ormai passati diversi anni da quando lo spot della Omnitel è stato mandato in onda, ancora oggi ricordiamo Megan Gale come il noto volto della storica pubblicità. Ma dove è finita e come è diventata oggi Megan Gale? Eccola in un imperdibile scatto.

Cosa fa e come è cambiata Megan Gale dallo spot della Omnitel: eccola oggi

I tempi si sono evoluti e così anche la sua carriera televisiva ed allo stesso tempo la sua vita. Ai tempi in cui la celebre modella australiana ha fatto i suoi esordi di certo non esistevano i social. Oggi però, ci basta digitare il suo nome nella barra di ricerca in Instagram per scorgere il suo profilo ufficiale e notare come sia cambiata in questi anni. E voi, avete visto come è diventata oggi?

Il suo profilo Instagram vanta milioni di fan che la seguono da tutto il mondo. Diversi sono i contenuti social che la splendida Megan condivide. Alcuni di questi la vedono rappresentata in un meraviglioso quadro di famiglia insieme al suo compagno ed ai suoi figli. Altri, primi piani e scatti che incorniciano la sua naturale bellezza. Ancora oggi, dopo anni da quei lontani anni 2000, Megan Gale è bellissima ed incanta con la sua statuaria bellezza. Cosa fa di preciso oggi?

E’ noto ormai che Megan Gale non sia più un personaggio televisivo. Dopo la carriera sul piccolo schermo, ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Melbourne dove vive con il suo compagno ed è diventata mamma ed ha cominciato a dedicarsi alla famiglia. Oggi gestisce una residenza per vacanze e nonostante siano trascorsi più di 20 anni da quel lontano esordio televisivo, possiamo dire che sia ancora di una bellezza travolgente e mozzafiato!

Lo pensate anche voi?