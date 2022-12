Nikita Pelizon, difficile riconoscerla in questo scatto: così non l’avete mai vista; il cambio look della concorrente del GF Vip 7.

È una delle protagoniste assolute della settima edizione del GF Vip. Amatissima dal pubblico da casa ma non da tutti i coinquilini, Nikita Pelizon è una delle concorrenti più in vista nel programma condotto da Alfonso Signorini. Programma nel corso del quale sta vivendo un turbolento rapporto ‘amoroso’…

Con Luca Onestini, in realtà, non è mai accaduto nulla, ma la modella non ha mai nascosto di essere interessata all’ex tronista di Uomini e Donne. Che, però, a quanto pare non ricambia: tra i due le discussioni sono all’ordine del giorno. Cambierà qualcosa nel corso delle settimane? In attesa di scoprire di più, vi mostriamo uno scatto di Nikita che vi lascerà di stucco. La influencer, oggi, porta i capelli con sfumature azzurre: un vero segno distintivo per lei, che ama giocare con la sua chioma e sperimentare le acconciature più svariate. Ma sapete com’era un po’ di tempo fa? Un look completamente diverso da quello attuale, date un’occhiata.

Nikita Pelizon, lo scatto vi stupirà: niente capelli azzurri

State seguendo il percorso di Nikita Pelizon nella casa del GF Vip? Avevamo già visto la giovane modella a Pechino Express, in coppia con Helena Prestes nella squadra ‘Italia – Brasile’. Al GF Vip, però, Nikita si sta facendo conoscere a 360 gradi, mostrando diversi lati del suo carattere, apprezzatissimi dai telespettatori. La Pelizon è risultata più di una volta la più votata dal pubblico e, di conseguenza, la preferita. Per tutti, è lei una delle candidate alla vittoria finale, anche se è un po’ presto per parlarne: il reality di Canale 5, quest’anno, terminerà a inizio aprile. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, vi mostriamo uno scatto di Nikita, presente sul suo canale ufficiale di Instagram, che vi lascerà di stucco.

Uno dei tratti distintivi della modella è la sua chioma azzurra, che Nikita ama acconciare in modi diversi. Dai codini alle onde, fino alla coda o alla semplice piega liscia: per le serate in diretta al GF Vip, la Pelizon adora sperimentare sempre nuovi make up e nuovi look. E a proposito di look, date un’occhiata a questo scatto, condiviso proprio da Nikita sul suo Instagram, a inizio 2022. Il look era ben diverso da quello proposto oggi, guardate con i vostri occhi:

Ebbene sì, niente capelli turchesi: Nikita era super bionda un po’ di tempo fa! Un look completamente diverso, ma che le donava alla perfezione, proprio come quello attuale. In qualsiasi ‘versione’, Nikita è semplicemente magnetica. E voi, la state seguendo nella sua avventura nella casa di Cinecittà? Fate il tifo per lei?