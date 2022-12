Uomini e Donne, pesante assenza nel programma: cos’è successo

A Uomini e Donne Luciano è un grande protagonista, ma quanto accaduto lascia l’amaro in bocca ai fan. L’evento ha destabilizzato tutti.

Il dating show più famoso di sempre è Uomini e Donne, e Luciano è diventato uno dei personaggi più amati. Simpatico, uomo d’altri tempi, e sempre pronto ad animare la scena, dall’ultimo avvenimento ha spaventato i fan. E’ risaputo che il pubblico del programma guidato da Maria De Filippi, sia un elemento imprescindibile per le puntate. Gli appuntamenti hanno sempre vantato di un pubblico presente perché legato ai personaggi protagonisti delle storie, anche per un un corteggiatore così unico nel suo genere.

Luciano a Uomini e Donne è sempre stato un valore aggiunto nel programma. Un faro “calmante” in un contesto ricco di tensioni. Dato che si tratta di un format concentrato su emozioni, relazioni e amori che stanno per sbocciare, è abbastanza scontato che ci siano scontri di tutte le tipologie. E il suo contributo è sempre stato quello si stemperare le faide in corso, con una battuta, sorriso, e vitalità che neanche i più giovani posseggono. La situazione sta infatti spaventando il pubblico che lo ama.

Uomini e Donne, la verità su Luciano del trono Over

Conosciuto un personaggio così particolare, i fan si domandano cosa sia successo a quest’uomo. E’ senza dubbio un uomo d’altri tempi. Si è sempre più spesso abituati a vedere personaggi concentrati sulla propria immagine, un’apparenza che desidera cancellare qualsiasi tratto che concerne un’età matura. Lui ha sempre dimostrato la sua venerabile età di 72enne, ma senza far venire meno il suo ruolo di cavaliere.

Uomo sensibile, genuino e senza ombra di dubbio autoironico e sempre pronta alla risata, cerca l’amore in una metà che possa renderlo felice. Così, è un protagonista seguito nel programma di Uomini e Donne. Anche se un evento non lo riguarda, Luciano è sempre stato pronto a dire qualcosa di positivo e piacevole. La situazione corrente è però un tasto dolente, ecco perché i fan e la stessa conduttrice sono così preoccupati. La fonte proviene dal web e dalla sua assenza nel programma.

Stando a quanto si vocifera, pare che l’anzianotto più simpatico, irriverente e gentile, abbia qualche problema di salute. Data l’età, è abbastanza sospettabile, ma è stato il modo in cui non si è fatto più sapere nulla che ha molto dispiaciuto il pubblico. Negli ultimi appuntamenti di fine anno, in cui le emozioni sono sempre più tese perché le situazioni sono agli sgoccioli, la sua assenza si è fatta molto sentire. Non è stato comunicato se registrerà o meno i prossimi appuntamenti, ma da quanto è saltato fuori deve curarsi. Anche Maria De Filippi si è molto preoccupata, dimostrando vicinanza e affetto.