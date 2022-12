Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua casa: è stupenda, ma sapete quanto costa?

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa, vende la sua magione ad un prezzo esorbitante. Ma non solo, c’è una scelta inedita.

La Mansion di Chiara Ferragni è tra le abitazioni più ammirate ed apprezzate dal mondo dei famosi e dalla gente comune. Non stiamo parlando di quella a Milano, protagonista di molte Instagram Stories sue e di Fedez, il marito. Si tratta della sua Villa sita a Los Angeles, nella storica Spaulding Square. L’imprenditrice digitale non torna indietro, fa una scelta con cognizione di causa, ma soprattutto con delle intenzioni molto più chiare di quelle che si potrebbero pensare. Non si tratta solo di vendere, ma anche di dire addio ad un luogo amato.

Tutti conoscono Chiara Ferragni, è tra le donne più potenti dei nostri giorni. Ha dato vita ad un proprio Business partendo praticamente da zero, ma soprattutto dando un nuovo utilizzo ai social media. I mezzi di comunicazione digitale non vengono solo usati per lo svago, ma grazie al suo operato diventano strumenti per intraprendere una propria carriera. Che si tratti di brand o di semplice pubblicità, l’influencer è riuscita ad ottenere grandi risultati, e a pagare fior di quattrini l’abitazione a Los Angeles. Proprio per tutti questi sacrifici, ecco a quanto la vende e cosa decide di farne.

Chiara Ferragni vende tutto, e a che prezzo!

Spesso si pensa che personaggi famosi come Chiara Ferragni siano rapidi a prendere decisioni di questo tipo. In realtà, la casa a Spaulding Square è stata messa in vendita solo dopo aver fatto i dovuti ragionamenti. La notizia salta fuori dall’account ufficiale dell’agenzia che su Instagram compare con il nome di Tenny Usdet, con tanto di rivelazione delle novità legate alla casa. E’ una Mansion americana lussuosa a tutti gli effetti. Perché si parla di una casa ristrutturata che risale al 1918. Quindi, ha un enorme valore storico, oltre che affettivo dato che ci ha vissuto i primi anni di vita del primogenito avuto con Fedez, il piccolo Leone.

La decisione di mettere in vendita la casa è stata molto sentita, per cui Chiara Ferragni ha anche dovuto anche fare i conti con tutti gli oggetti e beni che non ha potuto portare con sé. Quindi, se quelli affettivi sono custoditi nel suo cuore, quelli materiali ha deciso di venderli in stile americano a tutti gli effetti mediante un evento chiamato Yard Sale. Si tratta di un party, Instagrammabile ovviamente, in cui si mangia, beve, festeggia e si vendono tutti quegli oggetti non trasportati nella nuova casa a Milano.

Quindi, ha venduto tutto, e il ricavato lo ha dato in beneficienza. Dalla casa ha però dovuto ottenere qualcosa, perché è davvero un’abitazione lussuosa e di valore. Ecco il prezzo con il quale l’ha venduta e cosa ci guadagna.

La Villa ha acquisito ulteriore valore dato che l’influencer ha vissuto in essa una fase della sua vita di grande importanza, ma non solo questo. Perché l’ha anche ampliata e curata nel minimo dettaglio! E’ un gioiello immobiliare che non va sprecato, ma valorizzato al 100%. Chiara Ferragni ha venduto la casa di Los Angeles alla modica cifra di 2.550.000 euro!