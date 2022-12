Storico volto di Non è la Rai, che fine ha fatto Alessia Merz? La sua vita oggi è un’altra

Storico volto della televisione italiana, che fine ha fatto Alessia Merz e cosa fa oggi lontana dalle luci dei riflettori?

E’ stata il volto di Non è la Rai e da quel momento ha ottenuto un successo incredibile nella sua carriera sul piccolo schermo. Oggi però è ben lontana dalle luci dei riflettori e tutti si chiedono cosa faccia Alessia Merz? Scopriamolo insieme.

Classe ’74, si è distinta sul piccolo schermo per essere stata showgirl, attrice, conduttrice ed anche velina. Ha esordito in televisione quando aveva solamente 18 anni. Notata per la sua naturale bellezza, a partire dai primi anni 90 Alessia Merz ha cavalcato la cresta dell’onda per diventare uno dei volti noti in Rai ma anche in Mediaset nelle vesti di velina. Diversi sono i programmi televisivi ai quali ha preso parte nel corso degli anni della sua carriera sul piccolo schermo, fra questi ricordiamo ‘Quelli che il calcio’ sui canali Rai ma si è poi svestita dei panni di conduttrice e velina per volare dritta all’Isola dei Famosi dove si è messa alla prova come naufraga nel 2002. Dagli anni 90 insomma si può dire che Alessia Merz abbia ottenuto un successo davvero clamoroso. Anche l’amore è entrato a far parte della sua vita ed infatti dopo la conoscenza nel 2004 del calciatore Fabio Bazzani, i due sono convolati a nozze ed hanno avuto due splendidi bimbi. Poi però ad un certo punto non l’abbiamo più vista sul piccolo schermo. Si è ritirata dalle scene. Ma perché? E soprattutto, cosa fa oggi Alessia Merz?

Alessia Merz, dal ritiro dalle scene ad oggi: cosa fa l’ex volto di Non è la Rai

E’ stata un personaggio televisivo significativo in quelli che possiamo descrivere come gli anni d’oro della televisione italiana. Nei primi anni 90 sono stati tantissimi i volti noti che hanno esordito sul piccolo schermo e che hanno poi spiccato il volo divenendo personaggi amatissimi. Alcuni di questi, dopo la loro carriera si sono ritirati dalle scene ma non sono di certo caduti nel dimenticatoio. Un esempio è la bellissima Megan Gale che dopo il successo clamoroso ha deciso di allontanarsi dalla tv. Parliamo in questo caso di Alessia Merz. Cosa fa oggi l’ex showgirl, conduttrice ed attrice?

Dopo la scalata verso il successo ottenuto grazie al suo talento dinanzi la telecamera, Alessia Merz ha deciso di ritirarsi dalle scene per intraprendere un altro percorso. Ha deciso così di dedicarsi alla famiglia e di godersi i suoi bambini. Ospite di Barbara D’Urso, l’ex showgirl aveva parlato dei momenti d’oro della sua carriera che ricorda con affetto ma aveva anche specificato che la sua era stata una scelta dettata da un appagamento derivato proprio dal successo che era riuscito ad ottenere. Dopo aver dato tanto sul piccolo schermo era giunto il momento di godersi a pieno la sua vita in un contesto più privato. Tuttavia, non ha escluso un possibile ritorno su questi schermi. Ed a voi piacerebbe rivederla in tv?