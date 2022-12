Vladimir Luxuria e l’impressionante somiglianza con sua madre

Vladimir Luxuria ha pubblicato su Instagram una foto di sua madre. Tutti hanno notato una somiglianza molto marcata: sono proprio uguali!

Vladimir Luxuria è un’attivista molto nota al pubblico italiano per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive. Ha sicuramente raggiunto il picco più alto della sua celebrità quando è stata eletta al Parlamento Italiano tra le fila di Rifondazione Comunista. Eletta alla Camera dei Deputati, il suo mandato è durato due anni, dal 2006 al 2008, quando il suo mandato parlamentare è terminato con la fine della legislatura.

L’ultimo impegno televisivo dell’ex parlamentare è terminato nel giugno scorso, quando ha partecipato come opinionista al programma L’isola dei famosi, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Questa edizione è stata vinta da Nicolas Vaporidis, attore romano noto soprattutto per la sua interpretazione in Notte prima degli esami, nel 2006. Durante il programma, durato circa due mesi, Vladimir Luxuria si è fatta notare per alcuni giudizi che hanno fatto molto discutere il pubblico.

L’ex attrice ha pubblicato una foto di sua madre su Instagram, sottolineando la somiglianza con lei. Molti follower hanno risposto al post, che ha collezionato migliaia di like in pochissime ore. Guardando con calma la vecchia foto è possibile notare una somiglianza impressionante tra Vladimir e sua madre, sembrano praticamente uguali!

Vladimir Luxuria pubblica una foto della madre: “Le somiglio?”

Vladimir Luxuria ha pubblicato una vecchia foto della madre su Instagram. Lo scatto, effettuato quando la donna era abbastanza giovane, evidenzia una somiglianza incredibile. Sembrano quasi due gocce d’acqua. Tra i commenti, qualcuno ha azzardato che si trattasse di un lavoro con Photoshop per invecchiare una foto di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha voluto ricordare in questo modo sua madre.

“Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?”, ha scritto l’ex concorrente di Tale e quale show. In effetti, sembrano quasi la stessa persona e non è la prima volta che Luxuria condivide foto della sua vita privata sui social network. Vladimir, nata a Foggia il 24 giugno del 1965 come Wladimiro Guadagno, ha pubblicato una foto ma ha dovuto precisare che il soggetto fosse quello di sua madre, altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare ad una gemella.

Sua madre si chiama Maria Michela Guadagno e in diverse interviste, Vladimir ha raccontato il loro rapporto, non sempre idilliaco. I suoi genitori hanno fatto fatica ad accettare la sua omosessualità e poi il percorso che ha portato l’ex parlamentare a diventare un’attivista molto impegnata per i diritti civili. Poi il rapporto con sua madre è migliorato con il passar del tempo ed è arrivata l’attesa riconciliazione. Le due donne sono state fotografate questa estate in spiaggia in Molise, dove hanno passato alcuni giorni di vacanza insieme.