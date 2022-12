Avete mai visto Csaba Dalla Zorza senza trucco? Ecco com’è la conduttrice al naturale

Avete mai visto Csaba dalla Zorza senza trucco? Ecco com’è al naturale la conduttrice.

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare molto Csaba Dalla Zorza. Ha fatto parte di numerosi programmi televisivi e ancora oggi è così. E’ la conduttrice oltre ad essere giudice del format Cortesie per gli ospiti, insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani. In precedenza ricorderete che prima di quest’ultimo c’era Diego Thomas.

Diego annunciò di lasciare il programma per potersi dedicare ad altri impegni e progetti. Proprio come Csaba che è sempre molto impegnata. Oltre ad essere una conduttrice è anche una scrittrice. In questi anni sono tante le opere che ha pubblicato e che in particolare riguardano la sua passione per la cucina. E’ molto seguita sui social e di volta in volta i fan aumentano. Diversi mesi fa, l’avrete letto, ha fatto sapere di essere diventata la direttrice del mensile Maria Claire Maison-Italia, lo è esattamente dal novembre del 2021. Scrisse così in basso al post dove lo annunciò: “Accettare di dirigere una rivista di arredamento e design non è stato immediato… eredito un giornale che amo e mi sento colma di gratitudine”.

La conduttrice è molto attiva sui social e sono migliaia le foto che pubblica. Tra le tante possiamo ammirare anche qualcuna in cui si mostra senza trucco: eccola la naturale!

Avete mai visto Csaba dalla Zorza senza trucco? Ecco com’è la conduttrice di Cortesie per gli ospiti al naturale

Tra le conduttrici più amate dobbiamo citare Csaba dalla Zorza che abbiamo avuto modo di conoscere bene in questi anni. Sono tanti i programmi di cui ha preso le redini da quando è approdata in televisione, molti inerenti la cucina. Da diversi anni è la conduttrice di Cortesie per gli ospiti insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani.

Quest’ultimo si è aggiunto nella nuova edizione, dopo che Diego Thomas ha salutato il format per dedicarsi ad altri progetti. Csaba è molto amata e lo stesso amore dei fan possiamo notarlo sui social dove è seguita da migliaia di persone. Sul suo canale instagram condivide molte foto e immagini e spesso annuncia importanti novità. Non mancano gli scatti insieme alla sua famiglia e non raramente si mostra anche in ‘abiti differenti’. Qualche volta infatti abbiamo potuto vederla senza trucco: voi l’avete mai vista?

Questa è una foto che la conduttrice ha condiviso qualche settimana fa: “Le foto senza trucco, senza filtro, sono le mie preferite. Questa è di ieri, una domenica in cui mi sono svegliata tardi, ossia alle 8:30, che per come sono abituata io è praticamente metà mattina”. La conduttrice appare non solo senza make up ma anche senza filtri, come fa sapere. Si è svegliata tardi, scrive, ma in realtà non lo è, lo è per lei che si alza molto presto.