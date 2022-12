Ex star di Amici più amata rivoluziona tutto: ecco com’è diventato oggi

Ex Amici cambia tutto, la sua vita è stata piena di successi, ma la svolta è avvenuta proprio adesso: ha preso in mano tutto, ed è sbocciato!

Canale 5 è come una seconda casa per i telespettatori che rivedono ex di Amici tornare al successo, o meglio avere ciò che meritano. Il programma targato Mediaset e condotto dalla presentatrice e produttrice campionessa di share e ascolti, Maria De Filippi, è stato da sempre molto seguito dal pubblico a casa, nel bene e nel male. Infatti, è capitato spesso di non sentire più nominare alcuni volti amati, ma che in realtà avrebbero meritato molto di più. Ad oggi, a distanza di tanti anni, si torna a parlare di una star a tutti gli effetti.

Chi ha seguito le edizioni ha anche potuto constatare come siano cambiate tante cose. Diciamo che non c’è necessariamente bisogno di vedere le puntate delle prime edizioni di Amici per riconoscere delle importanti differenze per gli ex allievi. Infatti, basta ricordare ad esempio che c’è stato un anno in cui il pubblico aveva familiarizzato con i volti di certi insegnanti, che adesso ritornano ogni tanto come special guest, vedi Garrison, ma anche le stesse modalità di selezione e i meccanismi del format. C’è un allievo che però è troppo bravo per essere dimenticato.

Ex di Amici torna alla ribalta, finalmente ha ciò che merita

Dobbiamo proprio riconoscerlo, Amici di Maria De Filippi ha accolto e continua a farlo, allievi ed ex talenti di cui si sente parlare. In passato, il programma era molto più improntato come una scuola a tutti gli effetti. Anche oggi si fanno lezioni ed esaminazioni, ma c’è più interesse a promuovere i propri singoli o a selezionare ballerini da compagnie già affermate, piuttosto che imparare a cantare o a ballare da una base mediocre.

Infatti, se in passato si assisteva a stonature e quant’altro. Ad oggi si iniziano ad ascoltare proprio nel programma le canzoni di giovani emergenti, e a vedere dei danzatori già pronti al mondo dello spettacolo. Dato il cambiamento generazionale, si direbbe che gli ex di Amici del passato siano scomparsi. In realtà c’è un talento così grande e a volte poco riconosciuto, che è riuscito a tornare al successo.

Stiamo parlando di Antonino Spadaccino cantante dalle doti vocali strabilianti che ha vinto la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ da sempre stato riconosciuto come un talento, ma nonostante l’amore del pubblico, i consensi, e le emozioni che porta sul palco grazie alla sua bravura, solo adesso è tornato al successo. Negli anni ha pubblicato album e singoli, ma la domanda è: com’è oggi? Continua a cantare, ha vinto Tale e Quale Show, programma di Carlo Conti nel quale i concorrenti mostrano le loro abilità canore ed attoriali.

Oggi non ha più 21 anni, ma 38 ed ha dimostrato di essere un performer, e che il talento non passa mai di moda, nonostante lo streaming e le mode del momento. Nel 2016 ha anche mostrato sé stesso senza i filtri dei pregiudizi della società contemporanea: ha fatto Coming out, un atto liberatorio. Antonino Spadaccino è amato da tutti, e avrà nuovi successi che lo aspettano. Il più grande talento? Una voce pazzesca unita alla caparbietà di non mollare mai.