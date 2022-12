Attrice amatissima vive momento difficile: l’addio più doloroso

Arriva un addio doloroso per l’attrice più amata: è un momento difficile, sarà il tempo a stabilire quando si riprenderà. Cos’è accaduto.

Anche i personaggi del mondo dello spettacolo vivono dei momenti di grande confusione. Un’attrice apprezzata dal piccolo e grande schermo, sta vivendo un momento molto difficile. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere, è come un fulmine a ciel sereno che piomba all’improvviso. Dopo tanti anni sarà dura ricominciare, ma è arrivato un momento per dire basta. Ecco cos’è successo e le ragioni della scelta.

Si parla di un addio molto doloroso. La vita di ognuno ne vive, sia che si tratti di ricchi e poveri, famosi e gente comune, uomini e donne, e insomma, qualsiasi altra categorizzazione. Le tragedie capitano, non le si può evitare a volte, soltanto le si cerca di affrontare con spalle larghe e forza. L’attrice vive questo momento difficile senza nasconderne le fragilità.

Attrice vive momento difficile, tutto cambierà per lei

La notizia arriva dalla redazione di Today, la quale ha scoperto le informazioni tramite una fonte vicina all’attrice, secondo quanto riportato sul web. Il 2022 è stato un anno più che duro, specialmente sul fronte relazioni. L’attrice che vive questo momento difficile è una donna molto apprezzata per le sue doti attoriali ed il carattere forte che ha sempre dimostrato sia dentro che fuori lo schermo.

L’allontanamento è stato inevitabile, ma dopo 19 anni di amore sarà più che dura. L’attrice si separa dal marito, ed anche alla fine del 2022 parliamo di addii e divorzi. I due personaggi sono stati legati da una complicità forte, ma qualcosa è andato storto.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si dicono addio dopo 19 anni di matrimonio. Il 2022 è stato un anno di stragi per quanto riguarda le coppie più longeve. Infatti, si sono lasciate diverse coppie che stavano insieme ormai da anni, ma l’amore può sempre finire, o forse c’è di più? Le voci già aleggiavano in parte per aria da un po’ di tempo, perché i due non si erano più fatti vedere in giro insieme e nemmeno agli eventi pubblici.

I diretti interessati non si sono ancora pronunciati, ma sembrerebbero proprio pronti ad andare avanti senza ripensamenti. Sarebbe già in corso una separazione legale. A Roma non si parla d’altro. L’evento accaduto lascia sgomento. Da poco la figlia Maria aveva camminato sul Red Carpet della Festa del cinema di Roma con la madre, in occasione del suo compleanno visto che ha fatto 18 anni.

Le separazioni non finiscono qui, perché abbandona anche il Cast di Che Dio ci aiuti! Non sarà più Suor Angela. Per Elena Sofia Ricci inizia un anno nuovo in tutti sensi, dal lavoro all’amore!