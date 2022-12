Federica Pellegrini: “Luna di miele banale”, cosa ha scelto di fare

Federica Pellegrini sconvolge i fan con la sua “Luna di miele banale”, ecco cosa è accaduto, e la conferma dalla campionessa.

Sostenuta, ammirata e seguita dal pubblico, Federica Pellegrini è una campionessa dalle mille sfaccettature. Non solo nuotatrice, si è cimentata in diversi ruoli, e adesso sta assaporando quello di compagna per la vita di Matteo Giunta. Sono una coppia molto apprezzata, non è il primo viaggio che fanno insieme, basta ricordare quello a Pechino Express, ma questo ha un’atmosfera diversa. Dove sono andati? Ci scherzano su!

A quattro mesi dal fatidico sì, affrontano questo viaggio felici e spensierati. Federica Pellegrini è una delle ex nuotatrici più apprezzate, specializzata nello stile libero, inizia una nuova avventura, quella forse più complessa e ricca di emozioni: quella del matrimonio. Matteo Giunta è stato il suo preparatore atletico. Infatti, la relazione amorosa è durata 4 anni nel pieno segreto. La ragione? Il cugino, Filippo Magnini è stato il fidanzato di Federica per ben 6 anni. E adesso? Ecco come sono oggi e come hanno vissuto questo momento speciale.

Federica Pellegrini e la Luna di miele banale, verità

Tra i cugini il rapporto è in stand by, l’amore ha avuto il sopravvento. Federica e Matteo si sono messi quando la relazione con Magnini si era conclusa. La campionessa più felice che mai, e non perde occasione per raccontare questa felicità tramite i suoi canali social più seguiti. Dal profilo Instagram ufficiale riporta come un “diario di viaggio”, in cui aggiunge foto, pensieri, canzoni e i loro sorrisi, dedicati a questa magica luna di miele. Dal 27 agosto sono ufficialmente marito e moglie.

Sono una coppia legata e piena d’amore, e lo si vede dal legame che mostrano tutti i giorni. E’ proprio dai post dedicati alla luna di miele che si evince il loro carattere e rapporto scherzoso, perché raccontano una “Luna di miele banale”, che in fondo è quello che li rende felici e senza pensieri negativi.

Annunciano la cosiddetta “Luna di miele banale” in dei post, dove non mostrano la località, ma la suggeriscono con questo dettaglio. Infatti, dato che si sono sposati nella chiesa di San Zaccaria a Venezia molti tirano ad indovinare che si possa trattare proprio della sua cara città, ma alla fine ogni dubbio è tolto. La definisce banale perché probabilmente è quella che scelgono molte coppie di sposi, ma nonostante tutto sono così felici che alla fine non importa.

E’ la stessa nuotatrice che poi con una Instagram stories pubblicata nel profilo ufficiale del neo marito Matteo, mostra il nome del luogo nel quale si trovano. Appunto, lo fa indossando una maglia molto particolare e con su scritto “Maldives!”