GF Vip, chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan: non è affatto sconosciuta

GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan? Non è affatto un volto sconosciuto.

Nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane il pubblico ha avuto modo di interessarsi a diverse dinamiche. Prima ancora è successo quello che nessuno immaginava: alcuni concorrenti sono risultati positivi al covid. Inizialmente sono stati messi in isolamento Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Qualche giorno dopo anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi. Sono tornati in casa appena il tampone ha dato esito negativo.

Quest’anno il reality è partito a settembre e da quando ha avuto inizio è stato al centro dell’attenzione dei telespettatori, ma anche delle discussioni. Il caso Marco Bellavia ha indignato tutti e ha portato a diverse conseguenze. Prima c’è stato l’abbandono del mental coach e in seguito la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione flash di Giovanni Ciacci.

Il programma è continuamente al centro dell’attenzione. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto che Luca Salatino ha deciso di lasciare il gioco e che al televoto Antonella Fiordelisi è risultata preferita. Tra i concorrenti che piacciono molto al pubblico c’è anche George Ciupilan. Alcuni dei suoi compagni di avventura si sono spesso scagliati contro di lui perchè è molto meno espansivo rispetto agli altri e dice poche volte la sua. A tal proposito è intervenuta l’ex fidanzata del giovane, che qualche settimana fa ha riferito a The Pipol New cosa gli sta succedendo, secondo il suo parere. Ma sapete con chi ha avuto una relazione il concorrente?

GF Vip, chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan: è un personaggio molto famoso sul web

George Ciupilan è il concorrente più giovane del GF Vip. Da quando è entrato sta facendo molta difficoltà nell’approcciarsi e nell’aprirsi agli altri. Sembra essere tanto riflessivo e spesso è sulle sue. Anche se quando ha qualcosa da dire non ci pensa due volte.

La sua ex fidanzata riferì a The Pipol News che starebbe soffrendo di una cosa di cui non parla: “Io penso che lui per Nikita si stava iniziando a prendere. Poi invece è entrato Luca Onestini…”, aveva detto. Ma sapete con chi è stato fidanzato il giovane? Lei è Samara Tramontana, nota nel mondo del web. Infatti sui social è seguitissima, basti osservare il suo canale instagram dove sono oltre 500 mila i follower.

E su Tik tok i numeri sono ancora più elevati. Ha solo 18 anni e fa parte della Stardust House, la casa di produzione più famosa di creator italiani. Ebbene proprio la giovane ha fatto una sorpresa a George in una vecchia puntata, presentandosi in diretta per parlare con lui e per dargli il suo sostegno.