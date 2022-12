Uomini e Donne, dopo la storia finita l’ex corteggiatrice ritrova l’amore: il nuovo fidanzato è un volto noto, di chi si tratta

Ad Uomini e Donne abbiamo assistito alla nascita di diversi amori. Alcuni di questi, chi poco dopo chi dopo qualche tempo, hanno preso strade diverse. E’ questo il caso dell’ex corteggiatrice che dopo circa 6 anni di fidanzamento con l’ex tronista, solamente qualche mese fa nella stagione estiva aveva fatto sapere con una Instagram Stories che la relazione tra i due è giunta al capolinea.

Aveva spiegato che i motivi della rottura erano diversi, alcuni riguardavano l’incompatibilità caratteriale che si era fatta evidente tanto da imporre una distanza tra i due, l’altro motivo era invece legato al lavoro. Esigenze insomma diverse hanno portato la coppia nata sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne a separarsi definitivamente. E quelli che prima della notizia ufficiale erano solo rumors alla fine hanno avuto un fondo di verità. Ad oggi però, qualche indiscrezione ed uno scatto pubblicato proprio nelle sue Instagram Stories farebbero pensare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia un nuovo fidanzato. Di chi è il volto che si trova al suo fianco? Si tratta di un personaggio già noto.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha un nuovo fidanzato: di chi si tratterebbe

Dopo 6 anni di relazione, Camilla Mangiapelo ha ufficializzato la rottura con Riccardo Gismondi. I due, usciti insieme da Uomini e Donne nel 2016, nel corso di questi anni erano apparsi molto complici. Sono poi però giunti ad un bivio a causa del tradimento di lui. E così, in paio di mesi successivi all’accaduto hanno da lì in poi condotto strade separate. A distanza di mesi dalla fine della loro storia, emergono dei nuovi dettagli sulla vita privata dell’ex corteggiatrice, Camilla Mangiapelo. A quanto pare, uno scatto pubblicato nelle sue storie Instagram farebbe pensare che la giovanissima ex corteggiatrice abbia ritrovato l’amore. A giudicare di sorrisi che si intravedono dallo scatto che vede i due molto complici, sembrerebbero molto presi. Ma di chi è il volto che intravediamo al suo fianco?

Lui è un calciatore, e si tratterebbe del giocatore del Frosinone, Luca Moro. Il giovanissimo calciatore che abbiamo intercettato sul suo profilo Instagram Ufficiale, sembra avere un seguito davvero elevato. A quanto pare, secondo le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano e di PipolTv, si penserebbe che i due siano una vera e propria coppia.

Tuttavia, non ci sono notizie ufficiali emerse in merito. Ne la Mangiapelo ne il calciatore hanno reso pubblica la loro relazione. Ci toccherà pertanto aspettare per saperne di più.

Dopo la fine della storia con Riccardo Gismondi, Camilla avrà ritrovato l’amore?