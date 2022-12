Bruttissima notizia per Amadeus: questa non ci voleva proprio

Bruttissima notizia per Amadeus: un vero colpo basso per l’amato conduttore tv, questa non ci voleva proprio, ma ora cosa succederà?

Una vera e propria bruttissima notizia, quella che Amadeus ha ricevuto nelle scorse ore. E che, senza alcun dubbio, l’ha lasciato completamente perplesso. Si tratta di un colpo basso, a cui l’amato conduttore ha dovuto immediatamente far fronte. Cos’è successo? E, soprattutto, cosa accadrà ora? Scopriamo tutti i dettagli.

Dopo il rifiuto di un amato volto tv ad affiancarlo sul palco di Sanremo, Amadeus si appresta ad incassare un altro forfait. Tutto era pronto, l’ospite che avrebbe dovuto spalleggiare l’amato conduttore tv era entusiasta di questa nuova avventura e il buon Sebastiani non vedeva l’ora di andare in scena, ma qualcosa ha fatto saltare tutto all’ultimo minuto. Stando a quanto ci fa sapere Davide Maggio, infatti, sembrerebbe che il piano organizzato da Amadeus per i suoi ammiratori e spettatori non potrà essere messo in atto per causa di forze maggiori: il Covid!

Per l’ultimo dell’anno, così come da cinque anni a questa parte, Amadeus ha organizzato e programmato un evento favoloso. Pieno di ospiti e di buona musica, il conduttore tv è al timone de L’Anno che verrà, il mega concerto di Capodanno in diretta dalla piazza di Perugia. A distanza di poco più di 48 ore dal suo inizio, però, il buon Sebastiani ha ricevuto una spiacevolissima notizia!

Amadeus, bruttissima notizia da mandare giù: cosa accadrà ora?

Manca pochissimo al ritorno di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo, ma prima di questo l’amato conduttore sarà al timone di un evento unico ed irripetibile la notte di Capodanno. Così come da cinque anni a questa parte, Sebastiani condurrà L’Anno che verrà in diretta da Perugia. Insieme a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia rivelazione dell’anno grazie alla loro partecipazione a Tale e quale show, e tantissimi ospiti musicali, Amadeus farà compagnia il pubblico di Rai Uno e non solo nell’ultima notte dell’anno. Tutto è pronto ed organizzato, ma all’ultimo minuto il conduttore ha ricevuto un amarissimo forfait!

Da quanto ci fa sapere Davide Maggio, Amadeus dovrà fare a meno di una delle sue spalle forti in questa ultima notte dell’anno. Colui, infatti, che il conduttore aveva fortemente voluto in questo evento musicale, ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per Covid. “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, ha detto l’attore e comico. Una bruttissima notizia, da come si può chiaramente comprendere, che sicuramente non ha lasciato indifferente Amadeus. Adesso non sappiamo cosa accadrà e né tantomeno se la sua figura sarà ‘rimpiazzata’ da qualcun altro. Quello che, però, possiamo chiaramente dire è che si tratta di una perdita davvero enorme. Curiosi di sapere di chi parliamo?

Carissimi spettatori di Rai Uno, per l’ultimo dell’anno dovrete fare a meno all’ilarità e alla simpatia di Nino Frassica! È proprio lui, infatti, che avrebbe dovuto accompagnare Amadeus in questo evento musicale di fine anno. E che, purtroppo, non può presenziare per via del Covid. Non sappiamo se l’attore siciliano ci sarà ugualmente tramite collegamento oppure no, ma si può chiaramente comprendere che si perde un pezzo da novanta.

Auguriamo a Nino Frassica una veloce guarigione e a tutti voi un felice anno nuovo!