Tina Cipollari, indiscrezione shock: l’opinionista prossima alle nozze?

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, per Tina Cipollari ci sarebbero addirittura le nozze all’orizzonte.

Che Uomini e Donne sarebbe senza la mitica Tina Cipollari? Tra le figure più amate del seguitissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la biondissima ‘vamp’ viterbese è da sempre uno dei pilastri del programma. La verve con cui è solita esprimere il suo parere sugli intrecci amorosi tra cavalieri e dame del parterre cattura da anni l’attenzione dei telespettatori.

Senza contare le accesissime liti con Gemma Galgani, sua ‘acerrima nemica’ alla quale riserva parole ben poco lusinghiere dando origine a siparietti imperdibili. La vita privata della Cipollari è ruotata per diversi anni attorno al matrimonio celebrato nel 2005 col parrucchiere Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli.

Poi nel 2018 i due si sono separati. “Ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più”, aveva detto l’opinionista al settimanale Di Più.

In seguito a quella rottura, Tina voltò pagina con Vincenzo Ferrara, un ristoratore fiorentino e la storia sembrava procedere a gonfie vele, tanto che il progetto del matrimonio era nell’aria. A novembre 2020, però, anche quest’altra relazione terminò. Ma ecco che in queste ore il settimanale Nuovo ha lanciato un’indiscrezione clamorosa al riguardo.

Nozze in vista per Tina Cipollari? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

Reduce dalla pubblicazione del libro Piume di struzzo edito da Mondadori, la collega di Gianni Sperti è la protagonista di un servizio sul numero di questa settimana della rivista diretta da Riccardo Signoretti. Secondo la nota testata, Tina starebbe vivendo in questo periodo un ritorno di fiamma proprio con Ferrara!

I due ex sarebbero stati ‘beccati’ insieme in Toscana, dettaglio che potrebbe far pensare ad un’intenzione di riprovare a riallacciare il legame di un tempo. Quando ci fu la prima rottura tra lei e Vincenzo, Tina scrisse sui social: “Nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single”.

Dopo qualche tempo, però, il settimanale Diva e Donna pubblicò alcune foto dei due a spasso per Firenze. Per giunta, il post con cui aveva annunciato la separazione fu cancellato. Evidentemente, però, quel tentativo di dare un’altra possibilità al loro rapporto non andò a buon fine. Stavolta, invece, secondo Nuovo, non solo i due ci starebbero riprovando, ma si starebbe parlando anche di matrimonio. Finora, non si tratta di nulla di certo, ma c’è da dire che l’opinionista non ha smentito.

Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire se davvero l’amatissimo volto di Canale 5 sta per pronunciare il fatidico “sì”!