Altra gioia in casa di Chiara Ferragni: adesso possono davvero festeggiare

Chiara Ferragni è la Queen delle influencer, ed oggi stupisce ancora i fan. Il 2023 è appena iniziato, e già ci sono dei successi!

L’imprenditrice digitale più amata e seguita è Chiara Ferragni, non ci sono dubbi. La giovane donna in carriera vanta di tanti traguardi, ma il più importante è quello di ispirare tantissime persone a dare il massimo, soprattutto ad essere sé stessi. Infatti, non è estranea a provocazioni mediante i suoi canali social, proprio come il marito, Fedez. Nonostante le critiche è sempre coraggiosa, e tra poco questo suo valore aggiunto diventerà un ingrediente segreto di una news clamorosa: possono davvero festeggiare!

L’abilità che ha meglio sfruttato per creare l’Impero digitale è stata senza dubbio il sapersi reinventare e sfruttare i mezzi a disposizione. Chiara Ferragni ha vissuto, lo si vede anche nel racconto esposto nel documentario a lei dedicato, momenti di difficoltà come qualsiasi altro giovane. Anche lei ha avuto paura del futuro, proprio per questo vuole spronare a dare il massimo, perché lei ha creduto in sé stessa e potrà dire che conquisterà anche un altro traguardo. Non se lo sarebbe mai immaginato, ma sembra essere realtà!

Chiara Ferragni, novità per il 2023: entusiasmo alle stelle!

Innanzitutto, la vedremo in dei panni del tutto nuovi: a Sanremo 2023! Per una sera accompagnerà il conduttore più amato del Festival della Musica italiana, Amadeus. E’ stato proprio lui a volerla a tutti i costi, nonostante ci provasse dal 2020. Quest info la confessa il conduttore ad un’intervista a RTL. Infatti, quello che forse molti non sanno, è che Chiara Ferragni non ama particolarmente mostrarsi sul piccolo schermo. Probabilmente per la giovane età non si è sentita all’altezza quando le è stato chiesto per la prima volta di essere co-conduttrice per una sera.

Questa volta però la vedremo in compagnia del conduttore, ma non solo. C’è una novità che farà impazzire la fan più sfegatate. L’ingresso a Sanremo sarà solo il trampolino di lancio per un nuovo incredibile successo.

Il 2023 per Chiara Ferragni non sarà solo sui social, ma anche in tv. Nel 2022 è comparsa in una serie su Prime video, The Ferragnez, accanto al marito Fedez e a tutta la famiglia al completo. Infatti, la serie è incentrata sulla loro vita privata. Il futuro però è Targato Chiara Ferragni in un programma tutto suo!

Secondo quanto detto dalla rivista Vero, potrebbe avere un programma in cui si parla di moda a 360°, il suo pane quotidiano. Si tratterebbe di un Talk-Show in cui i fan potranno vedere uno spettacolo originale e nuovo. Chiara Ferragni conquisterà la tv? Non è detto, in ogni caso è fonte di festeggiamenti perché già la trattativa in corso ne rappresenterebbe un traguardo. Al momento si dice che sarà sulle piattaforme satellitari che andrà in onda il suo format.