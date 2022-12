Christian De Sica, non immaginereste mai di cosa si occupa sua figlia: “La mia tata Violetta…”

Sai chi è la figlia di Christian De Sica? Fa un lavoro molto interessante e pare si sia ispirata alla sua tata Violetta. Ecco i dettagli

Christian De Sica ha due figli, Brando e Mariarosa. Il primo è probabilmente più famoso perché ha deciso di lavorare nello stesso mondo del padre. Brando ha 39 anni ed è un regista, anche se si è fatto conoscere quando era ancora un ragazzino, recitando in Compagni di scuola nel 2001 ed in alcuni film nei quali era presente anche suo padre. Mariarosa è la secondogenita, nata dal matrimonio tra l’attore romano e Silvia Verdone, sorella di Carlo.

Mariarosa De Sica, a differenza del padre, del fratello e del cugino (in famiglia c’è anche Andrea De Sica, regista nato nel 1981. È il figlio di Manuel, fratello di Christian scomparso nel 2014) ha deciso di lavorare in un altro settore e di intraprendere un percorso completamente diverso. La giovane donna ha già ottenuto un discreto successo nella sua vita professionale e sicuramente riuscirà a raggiungere altri traguardi importanti in futuro.

Mariarosa De Sica ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni della sua vita, raccontando alcuni aneddoti molto interessanti, come quello sulla sua tata Violetta. Ma i passaggi degni di essere letti sono davvero tanti. Ecco alcuni estratti della sua intervista al settimanale diretto da Aldo Vitali.

Mariarosa De Sica e la passione trasmessa dalla tata

Mariarosa De Sica è la figlia di Christian ed è nata a Roma il 24 giugno del 1987. A differenza di quasi tutti i membri della sua famiglia, ha deciso di intraprendere una carriera diversa. La secondogenita dell’attore romano, infatti, è una stilista ed ha raccontato alcuni episodi della sua vita al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La De Sica si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione al programma Una serata fra Amici, su Rai Uno, dove si è esibita insieme al padre.

Nonostante faccia un altro mestiere, Mariarosa De Sica ha sempre avuto la passione per il canto, ereditata proprio da suo padre: “Me l’ha trasmessa da bambina”, ha detto la figlia di Christian De Sica, che poi ha aggiunto: “Il pomeriggio rientrava a casa e ascoltava la musica a tutto volume. Io lo osservavo mentre cantava e si rilassava”. Ecco perché Mariarosa ha deciso da giovane di studiare canto, anche se non ha mai cantato su palco per eccesso di timidezza.

Ma perché è diventata proprio una stilista? Dopo aver preso la laurea all’Istituto Europeo di Design e aver conseguito un master in Fashion Design all’Accademia del Lusso, ha iniziato a lavorare per la casa di moda Ferragamo, senza mai dimenticare il suo passato: “Il mio marchio si chiama Mariù, un nome legato alla mia famiglia. La passione per la moda me l’ha trasmessa la mia tata Violetta, che oggi ha 86 anni. Mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto e a usare la macchina da cucire”.