Elettra Lamborghini incanta tutti con l’abito rosso ma un dettaglio non sfugge; voi ci avevate fatto caso?

È una delle donne più amate del momento. Cantante e personaggio tv di successo, Elettra Lamborghini è una vera e propria star, che può contare su un numero gigantesco di fan. Anche su Instagram, dove il suo canale ufficiale conta ben 7,2 milioni di followers: che cifra!

Followers con i quali condivide i momenti più belli delle sue giornate, dai backstage di eventi lavorativi agli attimi di vita quotidiana. Come sta facendo in questi giorni, che sta trascorrendo nella magica Dubai: proprio lì il suo papà possiede un meraviglioso ristorante, che Elettra ha visitato per la prima volta proprio qualche giorno fa. Per l’occasione, la Lamboghini ha scelto un abito bellissimo, che ha messo in risalto tutta la sua bellezza. Un tubino rosso con scollatura notevole e manica a tre quarti, che non è passato affatto inosservato. Soprattutto per un dettaglio ben preciso: lo avete notato?

Elettra Lamborghini a Dubai con un meraviglioso abito rosso: avete notato quel particolare?

Elettra Lamborghini ha mostrato ai fan alcuni angoli del nuovo ristorante del papà, Tonino Lamborghini. Un locale meraviglioso, con terrazze ampissime, piscine enormi e una vista mozzafiato. Un vero e proprio paradiso, nel cuore di Dubai: le immagini condivise da Elettra su Instagram hanno lasciato tutti senza parole. Anche per la straordinaria bellezza della cantante, che come sempre colpisce i fan con i suoi look.

Per l’occasione, Elettra ha optato per un abito color rosso, in perfetto ‘clima Capodanno.’ Si tratta di un tubino scollato, con dettagli arricciati, manica a tre quarti e gonna a longuette. Un abito che, inutile anche dirlo, le calza alla perfezione e che, a quanto pare, Elettra ama particolarmente. Il motivo?

I fan più attenti si saranno accorti che questa a Dubai non è stata la prima volta che Elettra ha indossato questo tubino total red, firmato Gaelle Paris. Lo aveva fatto nel 2020, come dimostrano alcuni scatti condivisi da Elettra proprio nell’ottobre di quell’anno, poco dopo le nozze con Afrojack. E oggi come qualche anno fa, la Lamborghini è semplicemente incantevole con questo vestito ‘riutilizzato’. Un’ottima idea per chi è alla ricerca di un vestito per Capodanno: il tubino longuette esalta il fisico ma, allo stesso tempo, risulta estremamente fine ed elegante. Ecco lo scatto del look del 2020, che Elettra aveva completato con un’acconciatura riccia:

Eh si, nulla da dire, Elettra è semplicemente meravigliosa. Come tanti vip e personaggi noti, la Lamborghini si sta godendo alcuni giorni di relax e vacanza proprio a Dubai, in compagnia del marito Afrojack, col quale tutto procede a gonfie vele. Se non volete perdervi tutti i meravigliosi look di Elettra, cosa aspettate a seguirla? Lasciatevi ispirare!