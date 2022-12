Era Ginny Weasley in Harry Potter, come è diventata? Resterete senza parole nel vederla oggi

Era Ginny Weasley nella saga di Harry Potter ma sapete come è diventata oggi? Vederla vi lascerà senza fiato!

La saga cinematografica che ha catturato grandi e piccini con le sue avvincenti storie. A partire dalla Pietra Filosofale sino ai Doni della morte 2, Harry Potter è sin da subito stato campione di incassi e di successi.

Il noto romanzo fantasy di Joanne Rowling che ha conquistato tutti nel 97 è stato portato sullo schermo nel 2001 con la prima saga, e da allora non possiamo fare a meno di restare incollati alla tv ogni qual volta mandano in onda uno dei film. Pensate che addirittura una novità di questo fine 2022 ce l’ha regalata proprio Netflix che ci permette ora di poter guardare in streaming dove e quando vogliamo Harry Potter! Un cast d’eccezione che ha fatto la storia di quella che è diventata d’altronde la saga più famosa di sempre. Al fianco di Daniel Radcliffe che veste i panni del mitico Potter troviamo altri due personaggi che sono stati gli accompagnatori fidati nel suo viaggio verso la scoperta della verità, Hermione Granger alla quale ha dato un volto ed una voce la splendida Emma Watson e il fedelissimo Ron Wasley interpretato da Rupert Grint.

Sebbene sia stata un personaggio spesso messo in secondo piano, ha anche lei avuto però un ruolo importante nella saga perché se ben ricordiamo è stata il primo amore di Harry. Stiamo parlando di Ginny Weasley, sorella di Ron Weasley. Vi ricordate di lei? Ebbene, ad oggi sono trascorsi diversi anni dalla messa in onda dell’ultimo film dell’intera saga di Harry Potter e ci domandiamo come siano diventati ad oggi i noti personaggi. Ed a proposito di ‘Ginny’, il cui nome nella realtà è Bonnie Francesca Wright, sapete come è diventata oggi? Vederla vi lascerà senza parole!

Bonnie Wright era ‘Ginny Weasley’ nella saga di Harry Potter: avete visto come è diventata oggi? Eccola in uno scatto

Sebbene sulla scena, rispetto al romanzo scritto, il ruolo di Ginny Weasley nella storia sia stato un po’ relegato ai margini, si può dire che comunque la giovanissima Bonnie Wright nei panni della piccola streghetta che ha esordito alla sola età di 10 anni in Harry Potter e la Pietra Filosofale, abbia ugualmente lasciato il segno. Nel corso delle sue avventure nella scuola di Hogwarts la giovanissima sorella minore di Ron affiancherà Harry in numerose avventure sino a diventare sua partner. Sono passati ad ogni modo diversi anni da quando alla saga è stato messo il punto finale, ma i noti personaggi appartenenti al cast di Harry Potter hanno comunque lasciato il segno. Ma cosa fa oggi Bonnie Wright?

Classe ’91, Bonnie non è solamente un’attrice. Ha esordito anche nelle vesti di modella ed ha ottenuto un enorme successo. Nel 2021 ha compiuto i suoi 30 anni e a Marzo 2022 è convolata a nozze. Sapete chi è suo marito? Beh da quel lontano 2001 ad oggi c’è un bel salto temporale da compiere per vedere come sia diventata la bellissima attrice. Attraverso il suo canale Instagram ufficiale abbiamo potuto vedere cosa fa oggi e soprattutto come è diventata. Si può dire che sia cambiata davvero pochissimo non trovate? La sua naturale bellezza colpisce a prima vista!