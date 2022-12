“Troppo vecchia”: Gf Vip, la mancata partecipazione di una vera star

Al Gf Vip il colpo di scena non manca mai, grandissima assente: la vecchiaia è la causa? Intervista spiega la reale ragione.

Il Gf Vip è quel reality che non può mancare nel palinsesto televisivo Mediaset. Entra in casa dei telespettatori da oltre vent’anni, ci sarà un perché! Tra tutti i format è quello più imprevedibile, soprattutto da quando è entrata in gioco la versione Vip, very important people, e Alfonso Signorini ha dato una svecchiata al programma. L’importanza data al mondo dei social media è evidente, e con essa anche il concentrarsi soprattutto sulle storie dei protagonisti. Un’importantissima vippona è stata esclusa all’ultimo, ecco perché.

Attualmente si è giunti alla settima edizione del format, e non ci sono dubbi sul suo successo. Il Gf Vip continua ad avere il pienone di “share”, cioè di ascolti, in percentuali stratosferiche. I trionfi sono dati proprio dalle scelte dei protagonisti che conosciuti o meno, sono così inusuali che non si può non stargli dietro. La perdita di quest’anno però è molto sentita, perché la vippona è stata “corteggiata” per anni dall’iconico conduttore e Direttore del giornale Chi, Alfonso Signorini. La verità spiazza i fan.

Gf Vip, l’assenza che ha sconvolto i fan: arriva la verità

Sapere che questa vippona è stata molto corteggiata per varcare la famosa ed iconica porta rossa di Cinecittà, e poi è stata esclusa dalla settima edizione, sconvolge e non poco. C’entra l’età della star? In parte. Da quanto hanno visto i telespettatori in questi ultimi anni, ci sono state e stati dei personaggi maturi, i quali hanno considerevolmente arricchito con la loro conoscenza ed esperienza di vita il percorso di tutti, compreso l’andamento del programma.

Quindi, la sua “apparente esclusione per l’età”, non sembra essere tanto in sintonia con quanto accaduto negli ultimi anni. A togliere ogni dubbio è la diretta interessata che spiega proprio in un’intervista la verità dei fatti, e perché i fan non la vedranno.

Attrice, opinionista, conduttrice e personaggio tv amato a tutto tondo, Sandra Milo racconta ad un’intervista a Cusano Media Group la sua assenza dalla settima edizione del Gf Vip. A marzo prossimo compirà 90 anni, ma è nel pieno delle sue energie. Infatti, la sua assenza all’edizione corrente è un vero peccato. Al fianco di Wilma Goich sarebbero state un duo eccellente. Allora, perché non potrà partecipare al programma?

La vedremo comunque in tv, infatti ha condotto Docu-reality di Sky in compagnia di Orietta Berti e Mara Maionchi, il suo stile ed esperienza sono intramontabili. Da non dimenticare la sua storica semifinale dell’Isola dei Famosi nel 2010. Sarebbe stata una gieffina impeccabile. Ecco perché non sarà presente:

<<“Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia.>>