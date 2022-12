Gianni Sperti, adesso si sa tutto: “Spero che ora riusciate a dormire”, cosa ha ammesso

Gianni Sperti ha rilasciato ha rilasciato alcune dichiarazioni ed è uscito allo scoperto. Le sue parole sono state molto pungenti. Con chi ce l’aveva l’ex tronista di Uomini e Donne?

Gianni Sperti è un ex ballerino, diventato celebre grazie ad alcune trasmissioni delle reti Mediaset. Ha iniziato a lavorare nel 1995 a La sai l’ultima, per poi passare l’anno successivo a Buona Domenica, contenitore pomeridiano trasmesso su Canale Cinque per fare concorrenza a Domenica In. La svolta è arrivata nel 2003, quando l’opinionista pugliese, all’epoca trentenne, ha iniziato la sua avventura nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Sperti è ancora oggi uno dei protagonisti di questa trasmissione e, tra il 2006 ed il 2009, ha anche partecipato all’altro programma di successo della moglie di Maurizio Costanzo, Amici. Molto amato dal mondo femminile, l’ex tronista ha sempre attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni, mai banali e scontate. Spesso ha fatto discutere per aver espresso delle opinioni che non erano in linea con quelle del pubblico.

Insieme a Tina Cipollari, è probabilmente una delle scoperte più importanti di Maria De Filippi ed è sicuramente uno dei volti più importanti del suo programma pomeridiano, che continua a collezionare numeri da record nonostante siano trascorsi tanti anni dal suo debutto in televisione. Attraverso il suo profilo Instagram, Gianni ha pubblicato alcune parole che si riferiscono ad un evento molto discusso nel web. Ecco cosa ha detto l’ex ballerino e perché le sue parole fanno discutere così tanto.

Gianni Sperti: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocco”

Uno degli argomenti che è più legato alla figura di Gianni Sperti è quello dei presunti interventi chirurgici. Da anni, ormai, i suoi fan gli chiedono di esprimersi in tal senso, anche perché i suoi detrattori gli hanno sempre fatto pesare un possibile ricorso alla chirurgia estetica per correggere qualche difetto dovuto al trascorrere degli anni. Oggi l’ex ballerino pugliese ha quasi cinquanta anni ed è inevitabile che il suo aspetto non sia più lo stesso.

Nonostante gli anni, il suo pubblico continua ad amarlo ma ha comunque chiesto a Gianni di fare chiarezza su queste voci, che ormai si rincorrono da diverso tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha usato il suo profilo Instagram per rispondere, ecco cosa ha detto: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino, ora spero che riusciate a dormire più serenamente”.

La polemica è stata scatenata da alcune foto e dalle insinuazioni di alcuni follower, secondo i quali, tra uno scatto e l’altro, Gianni Sperti potrebbe aver gonfiato le labbra: “Non avendo siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro”, ha scritto il protagonista del film Milonga, che ha semplicemente spiegato di aver cambiato espressione tra il primo ed il secondo scatto.