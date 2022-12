Controlla in tutta casa: se hai questa moneta da 2€ ricevi in cambio un sacco di soldi

Fai mente locale e cerca di ricordare se hai questa piccola moneta da due euro in casa. Potrebbe cambiare in meglio la tua vita in un attimo

A volte può capitare di arricchirsi senza nemmeno sapere il motivo. Nella vita c’è bisogno anche di un po’ di fortuna e può arrivare proprio quando non te lo aspetti o durante un periodo difficile. Riuscire a mettere le mani su una fortuna è uno dei sogni segreti di milioni di persone, le quali risolverebbero tantissimi problemi senza sforzarsi troppo. Ma la fortuna va agevolata perché, come si dice sempre, aiuta soprattutto gli audaci.

Un modo per incassare tanti soldi senza grossi sforzi è quello di controllare l’eventuale presenza di oggetti legati al collezionismo. Potresti avere un mobile del Settecento in casa e non saperlo oppure potresti essere in possesso di una monetica che vale tanti soldi. Anche se può sembrare strano, una piccola moneta potrebbe rappresentare una vera e propria fortuna, anche se è importante che che sia rara.

Quando vengono coniati pochi esemplari, alcune monete hanno un valore molto elevato perché interessano ai collezionisti del settore. Un altro motivo che può rendere preziosa una moneta è un particolare evento al quale è legata, come una visita di un Capo di Stato o la morte di un personaggio famoso. E poi ci sono le monete scartate a causa di errori, anche loro molto interessanti per un collezionista. Oggi vogliamo provare a capire se anche tu puoi arricchirti con una semplice moneta da due euro, potrebbe valere una fortuna.

Hai questa moneta? Vale almeno cinquemila euro

È possibile intascare 5.200 euro con una moneta che ne vale soltanto due? Assolutamente si ed è proprio l’argomento di cui vogliamo parlare in questo articolo. La moneta da due euro che potresti avere nella tua tasca non è italiana ma viene dalla Grecia. Su un lato c’è una donna sul dorso di un toro che corre. Si tratta dell’illustrazione che rappresenta la giovane Europa rapita da Giovane.

Il dio dell’Olimpo seduceva e poi rapiva le sue prede e questa moneta riprende un antico mosaico spartano che risale al terzo secolo avanti Cristo. Poiché la moneta riprende un episodio legato alla storia del paese ellenico, il suo valore è molto elevato, anche perché non sono stati coniati molti esemplari. Un altro dettaglio utile per riconoscerla è un fiore che rappresenta il simbolo della zecca di Atene e la scritta “ΕΥΡΟΠΗ”, che in greco vuol dire “Europa”.

La moneta è stata coniata tra il 2004 e il 2007, su Ebay se ne trovano alcuni esemplari venduti ad un prezzo di circa 5.200 euro. In questi casi, le monete presentano degli errori perché hanno meno stelle per rappresentare il continente europeo. Questo errore le ha rese uniche e quindi ha fatto aumentare il loro valore, mentre quelle corrette possono valere anche quaranta euro.