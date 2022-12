Pamela Anderson, ricordate la bagnina di Baywatch? Gioia immensa per lei

Pamela Anderson, gioia immensa per lei. L’ex bagnina di Baywatch può festeggiare con tutta la sua famiglia.

Pamela Anderson è nata il 1° luglio del 1967 a Ladysmith, in Canada. È diventata famosa grazie alla serie televisiva di successo Baywatch, che l’ha vista tra le protagoniste tra il 1992 ed il 1997. In questo show di successo c’era anche David Hasselhoff, già noto al pubblico grazie a Supercar. La Anderson è stata una delle attrici più iconiche negli anni ’90, periodo durante il quale ha spesso occupato le prime pagine dei giornali.

Le vicende che riguardano la bella attrice canadese naturalizzata statunitense sono legate soprattutto alle sue storie d’amore con personaggi conosciuti, dello spettacolo e non solo. Relazioni turbolente, matrimoni saltati all’ultimo minuto, altri durati troppo poco. Pamela Anderson ha parlato di questo e di tanto altro nel corso di documentario che la riguarda, intitolato Pamela, Love Story. L’ex sex symbol degli anni ’90 sarà su Netflix a partire dal 31 gennaio.

L’ex protagonista di Baywatch ha presentato il documentario alcuni giorni fa e le sue parole hanno fatto discutere. Le anticipazioni sono molto interessanti e probabilmente questo documentario sarà un grande successo. Ecco cosa ha detto Pamela Anderson.

Pamela Anderson, dal 31 gennaio in esclusiva su Netflix

L’ex bagnina più amata degli anni ’90 sarà presto su Netflix. Pamela Anderson ha firmato un contratto di esclusiva con la piattaforma statunitense e sarà la protagonista di Pamela, a love story, un documentario nel quale racconterà la sua vita senza filtri. Si parte dall’infanzia fino ad arrivare alle sue storie d’amore. Il documentario sarà disponibile a partire dal 31 gennaio 2023.

Durante la presentazione dello show, Pamela ha parlato della sua esigenza di sentirsi amata, che l’ha spinta a registrare un sex tape molto discusso all’epoca. Il documentario è diretto da Ryan White e potrebbe smentire molte voci sul conto dell’ex modella. La Anderson ha parlato delle sue relazioni turbolente: “Quando non lo cerchi, è l’amore a trovarti”, ha detto ai microfoni di Netflix.

In Pamela, a love story, la Anderson si mette a nudo, in tutti i sensi. Nel film c’è una scena di nudo che lei ha commentato in questo modo: “Ero molto titubante ma, ripensandoci, ho fatto la scelta giusta. Spero che la mia storia ispiri le persone a non prendersi troppo sul serio”. È come se Pamela Anderson avesse provato a distruggere il mito della sex symbol a tutti i costi. Se ci è riuscita è da vedere, bisogna aspettare il 31 gennaio di quest’anno. Di sicuro, l’ex playmate ha trovato un ottimo modo per rilanciare la sua carriera, ormai in declino da diversi anni.