Tiziano Ferro spiega perché non mostra i figli sui social: il vero motivo

Perché Tiziano Ferro non mostra mai le fotografie dei suoi figli sui social network? C’è un motivo valido e preciso, ecco di quale si tratta

Tiziano Ferro ha due figli, Margherita e Andres. Il cantautore laziale ha dichiarato di essere diventato padre alcuni mesi fa ma non ha mai pubblicato le foto dei suoi figli sui social network. Dopo aver deciso di trasferirsi a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, nel 2016, alcuni anni dopo ha sposato con rito civile il suo compagno Victor Allen, con il quale convive nella città californiana.

L’interprete di Rosso relativo è da sempre molto attento alle opere benefiche e ai diritti civili. Nonostante la sua grossa fama, Tiziano Ferro non ha voluto mettere in mostra i suoi figli. Questo è un comportamento atipico per una persona dello spettacolo, di solito siamo abituati a cantanti, attori o influencer che sfruttano la nascita di un bambino per dare interviste a pagamento o per lucrare grazie a servizi fotografici.

Un servizio fotografico in esclusiva, infatti, può essere pagato tanti soldi, soprattutto se il personaggio pubblico ha un grande seguito sui social network. Tiziano e Victor, che in passato ha lavorato per Warner Bros e oggi è proprietario di un’agenzia di marketing, hanno deciso di intraprendere un percorso completamente opposto. Perché Tiziano Ferro non mostra i figli sui social network? Dietro la sua scelta c’è un motivo ben preciso, ecco di quale si tratta.

Tiziano Ferro: “Questa cosa mi fa paura”

Tiziano Ferro ha adottato due neonati, Margherita e Andres, insieme a suo marito Victor. Molti fan gli hanno chiesto di vedere una foto dei bambini ma lui preferisce tenerli nascosti, almeno per il momento. Ha spiegato il motivo di questa sua scelta, condivisa con il marito, a Fanpage: “Di recente ho sentito dire a Baglioni che, se fai l’autore di canzoni, inevitabilmente scriverai una canzone sui tuoi figli ma io non sono uno di quelli che spiattella foto e video sui social”.

Ferro ha chiaramente fatto capire di non voler parlare della vita dei suoi figli anche in futuro, anche perché non sa di cosa si occuperanno. Il cantante ha detto di voler restare discreto, anche se non è facile resistere alla tentazione di postare i primi passi della figlia o la prima candelina del figlio. Il suo timore è che in futuro possano vergognarsi di quei video e di quelle foto, pubblicate senza il loro consenso sui social e, di conseguenza, sui siti web di tutta Italia.

Il cantante nato a Latina ha detto di aver paura che, quando i suoi figli cresceranno, possano essere riconosciuti e infastiditi: “Forse è uno dei miei timori più grandi”, ha detto Tiziano Ferro, che ha concluso: “Cresceranno a Los Angeles, dove scrivere canzoni è un mestiere come tanti. Quando saremo in Italia si chiederanno come mai un estraneo vuole fare una foto con papà e questa cosa mi fa paura”.