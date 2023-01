Bacio sotto il vischio per l’ex tronista di Uomini e Donne, ha un nuovo amore: “Mi hai dato il sorriso”

L’ex tronista di Uomini e Donne ritrova l’amore ed esce allo scoperto sui social, chi è la sua nuova fidanzata: “Mi hai dato il sorriso”

Di amori nati sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne ce ne sono stati tanti. Alcuni di questi hanno decollato al di fuori dello studio del dating show, altri invece sono giunti al capolinea.

Solamente pochi giorni fa avevamo parlato dell’ex corteggiatrice, ex volto di Uomini e Donne che dopo 6 anni di relazione ha ritrovato l’amore. Ed oggi, anzi solamente poche ore fa, l’ex tronista è invece uscito allo scoperto facendosi vedere in compagnia di una donna, il suo nuovo amore. Con uno scatto condiviso sui social ha fatto sapere a tutti di essere di nuovo innamorato. Ma di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di lui!

Dopo Uomini e Donne ritrova l’amore: l’ex tronista è uscito allo scoperto

Ad Uomini e Donne la sua partecipazione prima come corteggiatore e poi nelle vesti di tronista aveva di sicuro catturato l’attenzione. Cristian Gallella è stato uno dei volti noti all’interno del dating show. Dopo aver corteggiato l’ex tronista Paola Frizziero nel 2007, qualche anno dopo nel 2011 ha trovato l’amore ad Uomini e Donne iniziando una relazione con l’allora corteggiatrice Tara Gabrieletto. La storia tra i due dopo poco è decollata anche fuori dagli studi televisivi tanto da giungere al fatidico ‘Sì, lo voglio’. Le cose poi però dopo qualche tempo hanno cominciato a mettere il rapporto in crisi e così i due due anni fa circa hanno preso strade ormai diverse. Dopo la separazione, Cristian Gallella aveva deciso di essere molto più riservato sulle questioni di vita privata ed aveva pertanto cercato di non catturare l’attenzione sui social apparendo magari in compagnia di qualcuno.

Qualcosa però è cambiato e solamente poche ore fa, quando mancava pochissimo alla mezzanotte l’ex tronista è uscito allo scoperto condividendo sui social uno scatto nel quale è apparso in compagnia della sua dolce metà. Ad oggi, Cristian Gallella si dice di nuovo innamorato. “Mi hai dato il sorriso“, ha scritto Gallella nel post dedicato alla ragazza. Ma chi è la giovane in questione? Beh, si tratta di un volto noto.

Chi è la fidanzata di Cristian Gallella

Dopo un matrimonio finito, Cristian Gallella ha ufficializzato sui social il suo fidanzamento con la giornalista Sofia Oranges. Volto noto per SportItalia, Sofia ha 26 anni ed laureata in Comunicazioni, Tecnologie e Culture. Solamente poche ore fa, la bella Sofia ha condiviso un post nel quale ha mostrato tutti i momenti felici insieme al suo Cristian nel corso di questo anno. “Come un uragano mi hai travolto e hai buttato giù qualsiasi paura; nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti sempre uniti”, ha scritto Sofia nella didascalia del post. Sembrano davvero molto innamorati. E a voi piacciono insieme?