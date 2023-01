Dimenticatelo così: Alessandro di Uomini e Donne ha cambiato completamente look; come si è mostrato attraverso i social.

È stato un grande protagonista degli ultimi mesi di Uomini e Donne. E dal programma è uscito con un altro volto amatissimo del dating show di Canale 5, Ida Platano. Parliamo proprio di Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano che ha conquistato il cuore della dama bresciana.

I due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione e di viversi il loro sentimento a telecamere spente. Un sentimento che cresce ogni giorno di più, come dimostrano le tante immagine condivise da entrambi sui rispettivi canali social. La coppia trascorre tantissimo tempo insieme, dividendosi tra Salerno e Brescia e, ovviamente, Ida ed Alessandro hanno condiviso anche la notte di Capodanno. A questo proposito, l’ex cavaliere ha sfoggiato un look diverso dal solito per l’ultima notte dell’anno al fianco della sua metà. Siete curiosi di vederlo?

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza cambia look per la notte di Capodanno

Procede a gonfissime vele la storia d’amore tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza. Dopo anni di turbolento tira e molla col suo ex Riccardo Guarnieri, la dama bresciana ha ritrovato il sorriso al fianco di Alessandro, col quale appare sorridente e serena come non era da tempo. I due avevano iniziato una frequentazione in un primo momento, ma alcune divergenze di vedute li avevano allontanati, a tal punto che entrambi avevano iniziato nuove conoscenze. Dopo poco, però, il sentimento che li legava è spuntato fuori e ha vinto tutto e tutti, dando inizio alla loro storia. Una storia bellissima, che i due si stanno vivendo a pieno anche dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne. E potevano mai trascorrere il primo Capodanno da separati?

La risposta è no! Alessandro ha raggiunto la sua amata e… sorpresa! Con loro, per i festeggiamenti del nuovo anno, c’era anche Gemma Galgani, anche lei amatissima ad Uomini e Donne e grande amica di Ida. La coppia, infatti, ha raggiunto Gemma a Torino, per trascorrere il Capodanno insieme. Una serata all’insegna dell’allegria e delle emozioni, ma a colpire tutti è stato anche il look scelto da Alessandro per la serata. No, non ci riferiamo all’outifit. Il salernitano ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto, radendo completamente la barba e lasciando soltanto i baffetti. Un look inedito, decisamente elegante, perfetto per l’ultima notte dell’anno. Date un’occhiata:

Eh si, una versione decisamente inedita del salernitano, che però risulta sempre affascinante, qualsiasi look prediliga. Lo sa bene la sua Ida, innamoratissima di lui e pronta a vivere il 2023 al suo fianco. E voi, cosa ne pensate di questa coppia nata nel trono Over? Vi piacciono insieme?