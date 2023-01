Stefano De Martino l’ha fatto prima di diventare famoso: non tutti conoscono questo retroscena

Stefano De Martino l’ha fatto prima di diventare famoso nel mondo della televisione e dello spettacolo: non tutti conoscono questo retroscena.

Negli ultimi mesi Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono spesso al centro dell’attenzione. Sono tornati insieme e questo ritorno ha acceso l’attenzione mediatica intorno alla coppia. Quando ancora non erano usciti allo scoperto si vociferava di questo avvicinamento e le notizie si sono susseguite a più non posso.

Fino a quando ‘Chi’ non li ha paparazzati in un resort in atteggiamenti molto intimi. In seguito è stato proprio il conduttore a pubblicare uno scatto tra le sue storie in cui appariva Belen. Da quel momento hanno deciso ufficialmente di mostrarsi e adesso sono tantissime le storie e le foto in cui appaiono insieme in diversi momenti. Entrambi oggi sono molto amati dal pubblico e hanno avuto modo di farsi conoscere in ambiti diversi.

Ricorderete sicuramente Stefano ad Amici nel lontano 2009. Era giovanissimo quando si presentò nella scuola come ballerino. Riuscì a conquistare il pubblico tanto da arrivare fino al Serale classificandosi al quinto posto. Dopo l’esperienza nel talent non si è più fermato ma nel corso degli anni ha in qualche modo lasciato da parte la danza per dedicarsi ad altro. Oggi è un affermato conduttore televisivo. Prima ancora però, sapete che cosa ha fatto?

Stefano De Martino l’ha fatto prima di diventare famoso: conoscete questo retroscena sul conduttore?

Stefano De Martino ha ampliato la sua carriera in maniera incredibile. Oggi è un conduttore affermato ed è molto amato dal pubblico. Lo era già prima, quando ancora non aveva preso le redini di nessun programma televisivo. Lo ricorderete quando entrò ad Amici nel 2009 come ballerino dimostrando di avere talento. Arrivò alla fase serale e si classificò al quinto posto. Fin da subito conquistò i telespettatori.

Dopo quell’esperienza ne sono seguite altre che l’hanno portato in giro per il mondo. Tornato in Italia ha detto ‘addio’ al mondo della danza per dedicare il suo impegno in altri campi. Lo abbiamo visto in veste di giudice ad Amici, nel posto che l’ha visto diventare popolare e lo abbiamo visto in diversi programmi tv, spesso come conduttore. In questi ultimi anni non ha fatto altro che ampliare la sua carriera e oggi è tra i più amati presentatori. Di lui si conosce praticamente ogni cosa, dalla carriera alla vita privata, ma sapete che cosa faceva prima?

Qualche anno fa nel programma in onda su real time ‘Stefano de Martino-su di me’ ha spiegato che cosa faceva, raccontando di aver lavorato come fruttivendolo. A quanto pare il conduttore ha fatto molti sacrifici ed è grazie all’impegno e alla volontà che è riuscito ad arrivare dov’è oggi.