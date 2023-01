Alessandra Celentano e quel dolore che porta dentro: “Solo oggi riesco a parlarne”

Alessandra Celentano ha parlato in un’intervista del dolore che porta dentro: “Solo oggi riesco a parlarne”.

Alessandra Celentano è l’insegnante di danza classica ad Amici Amici di Maria D Filippi. Riveste questo ruolo da anni, esattamente dal 2003. Da quando ha esordito nella scuola non ha mai più lasciato quel posto e il pubblico è molto felice di vederla ogni anno. A settembre è iniziata la ventiduesima edizione e la maestra ha già avuto modo di far vedere ai suoi allievi ma anche a quelli degli altri professori come lavora.

Appena all’inizio di questa edizione aveva fatto intendere di aver trovato l’amore dicendosi fidanzata. Così è iniziata la ricerca di chi poteva essere il suo compagno anche se non ha mai realmente confermato se la notizia fosse vera. Ad Amici oltre a queste chicche di gossip che spesso escono fuori, possiamo essere spettatori di numerosi battibecchi tra gli insegnanti.

Molte volte le discussioni sono scoppiate con Raimondo Todaro, dato che hanno pensieri e preferenze diverse sui ballerini della scuola. Conosciamo bene la maestra di danza classica, almeno della sua carriera si sa molto ma anche della vita privata qualcosa è noto. Di recente è stata ospite a Verissimo per raccontarsi e ha dato spazio alla parte meno conosciuta. Nel corso dell’intervista ha anche messo fuori il dolore che si porta dentro: “Solo oggi riesco a parlarne”.

Dal 2003 Alessandra Celentano riveste il ruolo di insegnante di danza classica nella scuola più amata d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Il programma da quando ha esordito ha conquistato i telespettatori che non si perdono una puntata. Il successo è dovuto alla bravura della conduttrice e ovviamente a quella dei protagonisti, oltre alla presenza dei professori che sanno il fatto loro.

Sicuramente la Celentano è tra le più amate maestre del talent. Proprio lei tende solo a mostrare il lato professionale nella scuola, com’è giusto che sia, ma non mancano momenti diversi. Di recente però, ospite in una puntata di Verissimo, si è raccontata. Nel corso dell’intervista ha parlato del dolore che si porta dentro, quello per la perdita dei suoi genitori e in questo caso di sua mamma. Approcciandosi con Silvia Toffanin ha ricordato sua mamma morta di Alzheimer.

“Solo oggi riesco a parlarne, prima facevo molta fatica, ma ho capito che parlarne è giusto anche perché può aiutare chi vive vicino ai malati di Alzheimer perché è un percorso lungo e difficile”, ha detto la maestra. Ha spiegato di non aver superato la morte dei suoi genitori Questo, dice, è un dolore che non si riesce a metabolizzare, si fa finta di niente, ma è sempre lì pronto a farsi sentire.