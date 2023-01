La costosa passione di Armando Incarnato: prezzo da capogiro

Le passioni costano e lo sa bene anche Armando Incarnato. Il suo gioiello ha un prezzo che fa girare la testa. Ecco quanto ha speso per averla

Armando Incarnato è uno dei volti più noti di Uomini e Donne, il programma di successo condotto da Maria De Filippi, in onda sulle reti Mediaset. Nato a Napoli nel 1977, Armando è stato sposato ed ha una figlia, Michelle. Dopo aver preso il diploma, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza ma non ha mai completato il percorso di studi. È stato un barman ed ha lavorato in una catena di supermercati come responsabile, oggi è un imprenditore.

Incarnato, infatti, gestisce una serie di saloni di parrucchieri, come ad esempio l’Exclusive Luxury Hair, anche se ha più volte dichiarato di non sentirsi un parrucchiere. Oltre a partecipare a Uomini e Donne, Armando ha avuto una piccola parte in Gomorra – La serie, precisamente nella quinta e ultima stagione, nella quale ha interpretato una guardia del corpo.

Forse non tutti sanno qual è la più grande passione di Armando Incarnato. Ha speso tanti soldi per portare avanti questo genere di interesse ed ha pubblicato spesso delle foto su Instagram per sottolineare cosa gli piace veramente.

Armando Incarnato, quanto costa la sua moto

Armando Incarnato ha una grande passione per le moto. Sul suo profilo ufficiale Instagram pubblica spesso delle foto con le sue amiche a due ruote. Recentemente ne ha pubblicata una con una splendida MV Agusta Brutale, in produzione dal 2001. Effettuando una breve ricerca sul web, è possibile trovare modelli che costano 25 mila euro ma ce ne sono alcuni che arrivano anche a 40 mila. Una passione decisamente poco economica!

Questa moto ha una carenatura abbastanza povera, non ha molti dettagli ed ha gli scarichi laterali. Il gruppo ottico in un solo elemento è il marchio di fabbrica di questa moto, fabbricata e progettata da MV Augusta, un’azienda italiana con sede a Schiranna di Varese. La Brutale è una moto in grado di fornire grandi prestazioni ed è nota per la sua velocità. Sembra una moto sportiva ma è anche abbastanza comoda.

Il suo manubrio leggermente rialzato le permette di risultare comoda ed efficace, perfetta anche per dei viaggi lunghi. La tenuta di questa MV Augusta Brutale è praticamente perfetta, anche perché l’erogazione del motore, al contrario di quanto si possa credere, è molto dolce quando si chiede maggiore potenza. Armando Incarnato ne ha una e la mostra in molte foto, scattate in diversi luoghi d’Italia e non solo. Segno evidente che la moto non è soltanto un mezzo di trasporto per lui, ma una vera e propria compagna per la vita.