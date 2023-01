Michele Morrone ha una nuova (giovanissima) fidanzata: chi è e cosa fa nella vita

Michele Morrone è fidanzato con una ragazza molto più giovane di lui. Ecco di chi si tratta, la relazione è ormai sotto gli occhi di tutti.

Amato ormai dalle donne di tutto il mondo, senza ombra di dubbio Michele Morrone sta diventando un sex symbol apprezzatissimo. Inizia la sua carriera con qualche ruolo per il piccolo schermo, lo si è conosciuto nella serie per Rai 1 con Luca Argentero, Sirene, nel ruolo del bel tritone Ares, ma adesso ha tutti sotto i suoi piedi da quando è sbarcato sulla piattaforma streaming Netflix. Tra un film e l’altro, salta fuori il volto della sua fidanzata, non ci sono dubbi.

Per la sua interpretazione di 365 giorni Michele Morrone ottiene il riconoscimento a livello Internazionale. Chiunque lo riconosce dopo aver interpretato nel film erotico il ruolo di Massimo Torricelli, registrando anche il sequel del film 365 Adesso. I film sono tratti dai romanzi a sfondo erotico di Blanka Lipińska, scrittrice polacca. Quindi, dietro tanta sensualità, c’è una donna che sta al suo fianco. Ciò che stupisce è però un dettaglio non da poco, è giovanissima!

Michele Morrone e la nuova fidanzata: ecco chi è

L’attore è noto per la riservatezza, non ha sempre mostrato le sue compagne nel corso degli anni. Infatti, oltre all’età della ragazza, a sconvolgere è il fatto che si mostri senza filtri e censure in sua compagnia. E’ un esempio la frequentazione con una delle ballerine più amate di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario. Molti ancora neanche sanno che i due hanno avuto una relazione, proprio per la riservatezza.

Questa volta però, tutto cambia, Michele Morrone ha deciso di uscire allo scoperto, celebrando questo amore incontenibile. La ragazza però è diversa da quelle avute finora. Ci sono dei dettagli sul suo conto che piano piano stanno venendo allo scoperto. Così, prima che qualsiasi altra fonte possa dichiarare la verità, lo fanno i diretti interessati.

Michele Morrone e la fidanzata 20enne I social media dell’attore parlano più di qualsiasi altra fonte. Infatti, è dai diversi profili Instagram che è possibile accertare la notizia: ci sono video e foto in cui compare insieme a lei! La nuova fidanzata non è un volto conosciuto, anzi è così riservata da avere un profilo Instagram privato e con un piccolo seguito. Il suo nome è Moara Sorio ed ha 20 anni. Vive in svizzera e di professione fa la consulente finanziaria. La conferma arriva da una delle ultime Instagram stories nella quale le scrive “Mia per sempre”, inquadrandole il viso con un primo piano.

La giovane è originaria di Zurigo, e si sarebbero conosciuti lo scorso novembre. Tra le visite ai mercatini di Natale, i fan avrebbero riconosciuto l’attore, e fatto la scoperta della fidanzata.