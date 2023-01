Nuovo amore per l’ex dell’Isola dei famosi: “Ti ho cercato tanto”, le prime foto insieme

Nuovo amore per l’ex dell’Isola dei famosi: “Ti ho cercato tanto”, pioggia di likes per le prime foto insieme condivise sui social.

Quanto vi manca l’Isola dei Famosi? Il reality più avventuroso della nostra tv tornerà in onda, con ogni probabilità, la prossima primavera, al termine di questa lunghissima edizione del GF Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, terminerà ad inizio aprile. In attesa di sbarcare nuovamente in Honduras, c’è una notizia ‘bomba’ che riguarda un’ex protagonista del reality di Canale 5.

Una naufraga amatissima nel corso della passata edizione, dove ha dimostrato carattere, forza fisica nelle prove e, allo stesso tempo, tanta sensibilità. Sull’isola, la concorrente sembrava aver trovato l’amore, ma al termine del programma così non è stato… Il vero amore, però, è arrivato adesso ed è stata proprio lei a presentare la sua metà attraverso il suo canale ufficiale di Instagram. “Ti ho cercato tanto ed ora che ti ho trovato non mi scappi più”, ha scritto la showgirl nella didascalia del suo ultimo post, in cui ha allegato due meravigliosi scatti di coppia. Che hanno collezionato una pioggia di likes, cuoricini e commenti: tutti pazzi per la nuova coppia. Scopriamo di chi si tratta.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha trovato l’amore: eccoli insieme

L’anno è appena terminato e, come sempre, questo è il tempo dei bilanci e delle riflessioni, oltre che dei buoni propositi. E, su Instagram, un personaggio amatissimo ha sintetizzato il suo 2022, sottolineando come le abbia regalato tanta felicità. Dalla riappacificazione con la sua mamma, avvenuta proprio all’Isola dei famosi, al trasferimento nella sua città del cuore, Roma. Mercedesz Henger saluta il 2022 ringraziandolo per le cose belle che le ha donato e, tra queste, c’è anche l’amore.

In Honduras, la figlia di Eva Henger è stata protagonista di un flirt con Edoardo Tavassi, attualmente concorrente al GF Vip 7. Tra i due, però, non è scattata la scintilla e dopo il reality non c’è stato praticamente nulla. L’anno appena terminato, però, ha regalato il vero amore alla Henger, che ha condiviso su Instagram i primi scatti col suo nuovo compagno. Si chiama Nico D’Amore e, da quanto si legge nella sua bio di Instagram, è originario di Salerno.

Più belli ed uniti che mai, i due si stanno godendo una bellissima vacanza a Sharm El Sheik, dove hanno festeggiato il Capodanno, in compagnia di amici e famiglia. Compresa mamma Eva Henger, con la quale Mercedesz oggi ha un rapporto meraviglioso. Curiosi di vedere i due piccioncini? Eccoli insieme:

Eh si, davvero una coppia incantevole, alla quale non possiamo che inviare i nostri migliori auguri di cuore! A voi piacciono insieme?