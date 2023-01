Alba Parietti, capelli neri, caschetto e frangetta: irriconoscibile così

Lo avresti mai detto? La donna in questa foto è proprio Alba Parietti, anche se non sembra lei. La showgirl è irriconoscibile con questo look

Alba Parietti continua ad essere uno dei sogni proibiti di tanti italiani. L’ex ragazza dello sgabello pubblica quasi ogni giorno degli scatti nei quali si nota una forma fisica pazzesca. La showgirl piemontese è nata a a Torino il 2 luglio del 1961 ma qualcuno potrebbe pensare che abbia falsificato i suoi documenti perché è incredibile che abbia superato i sessant’anni e continui ad avere un fisico quasi perfetto.

È evidente che Alba, protagonista alcuni anni fa anche a Ballando con le Stelle, continui ad allenarsi tutti i giorni e non abbia mai smesso di fare sacrifici dal punto di vista alimentare. Nelle ultime ore sta facendo particolarmente discutere un video nel quale l’ex protagonista di Abbronzatissimi appare mora, con la frangetta ed i capelli a caschetto. È praticamente irriconoscibile ed i fan hanno espresso opinioni contrastanti.

C’è un motivo se Alba Parietti ha pubblicato questo breve video, ecco di quale si tratta.

Nuovo look per Alba Parietti: mora e con i capelli a caschetto

Nel corso della sua carriera, Alba Parietti ha cambiato più volte look, allungando o accorciando i capelli anche in base ai film che avrebbe dovuto girare. Il suo fisico statuario non è mai cambiato e probabilmente non cambierà mai. Adesso la Parietti si mostra con una acconciatura completamente diversa, una di quelle che non abbiamo mai visto fino ad ora.

Il suo nuovo look prevede capelli mori, frangetta e caschetto. Perché l’attrice piemontese ha stravolto il suo aspetto? È stata proprio lei a spiegarlo, pubblicando un breve video su Instagram con la nuova acconciatura. Le sue parole sono chiare ed inequivocabili: “Non essere noiosa, sii solo una Regina. Non sono una signora. Dal 7 dicembre su Rai Due”. Il post è di alcune settimane fa.

Alba Parietti ha pubblicato questo video per pubblicizzare il suo nuovo programma televisivo, Non sono una signora, in onda da dicembre su Rai Due. Nello show ha provato a mostrarsi attraverso una luce nuova e ha deciso anche di cambiare look. I fan si sono divisi in due fazioni: c’è chi ha apprezzato molto il caschetto ed il nuovo colore di capelli e chi le ha chiesto di tornare al suo look classico, come quello che vediamo in quest’ultima foto (più recente) alle terme. E tu, preferisci Alba Parietti con i capelli più chiari o mora?