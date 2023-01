Antonella Fiordelisi fece infuriare Tina Cipollari a Uomini e Donne (in pochi ricordano il motivo); cosa accadde nella trasmissione di Maria De Filippi.

È una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Una concorrente che divide a metà il pubblico: da un lato chi la ama follemente, tanto da renderla preferita diverse volte. Dall’altro una vasta schiera di ‘haters’, che ritengono la gieffina falsa e provocatrice. Quel che è certo, però, è che Antonella Fiordelisi è una vera protagonista del reality show. Che non è la prima trasmissione tv a cui a partecipato…

L’influencer salernitana è apparsa in diversi programmi televisivi, tra cui due famosissimi, targati Maria De Filippi. Dopo l’esperienza a Temptation Island nelle vesti di tentatrice, Antonella approdò a Uomini e Donne e anche lì fece un bel po’ discutere… In particolare, Tina Cipollari si scagliò contro la corteggiatrice: il motivo? Ve lo ricordiamo noi.

Antonella Fiordelisi a Uomini e Donne: perché Tina Cipollari la attaccò

Diretta, impulsiva e senza peli sulla lingua, Antonella Fiordelisi non sta simpatica proprio a tutti. Nella casa del GF Vip, la salernitana ha parecchi ‘nemici’, primo tra tutti Edoardo Tavassi. L’ex naufrago non crede nella buona fede della coinquilina, che reputa interessata soltanto al gioco e non ai rapporti umani. Come lui la pensano in tanti, dalla sua ‘fidanzata’ Micol Incorvaia all’influencer venezuelana Oriana Marzoli: la Fiordelisi, in casa, ha litigato praticamente con tutti. Anche in passato, però, Antonella non ha goduto della fiducia di tutti, nel corso di un’altra esperienza televisiva che l’ha vista protagonista.

Era il 2017 quando, dopo aver partecipato a Temptaion Island, Antonella Fiordelisi è approdata a Uomini e Donne, come corteggiatrice di un amato tronista. Si tratta di Mattia Marciano, il napoletano che, successivamente, lasciò lo studio con Vittoria Deganello. Tra i due niente lieto fine, ma torniamo ad Antonella e al perché, anche in quell’occasione, fece discutere. Prima di incontrarsi in trasmissione, infatti, Antonella e Mattia si erano già conosciuti: la stessa redazione aveva letto i messaggi che i due si erano scambiati. Maria De Filippi specificò che tra loro non fosse mai successo nulla, ma il retroscena non piacque affatto a Tina Cipollari, che non esitò a dire la sua. L’opinionista non nascose di non vedere di buon occhio la partecipazione di Antonella in trasmissione, nonostante quest’ultima promise di cancellare immediatamente il numero dell’allora tronista.

Insomma, anche in quel caso la partecipazione di Antonella non passò affatto inosservata. Proprio come accadde a Temptation Island, quando instaurò un feeling particolare con Nicola Panico, all’epoca fidanzato con Sara Affi Fella. E voi, ricordavate la Fiordelisi nelle vesti di tentatrice e corteggiatrice nelle trasmissioni di Queen Mary?