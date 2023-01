Giulia Salemi domina lo studio del GF Vip: sapete quanto costa il suo outfit?

Giulia Salemi è una Sirena Dark al GF Vip, ma il suo outfit per intero ha un costo che arriva alle stelle. Ecco a quanto ammonta il prezzo!

Tra le innovazioni e le rivelazioni piacevoli di quest’anno al GF vip condotto dall’iconico conduttore e diretto del giornale di gossip Chi, Alfonso Signorini, c’è senza ombra di dubbio la sua new entry Giulia Salemi. Il pubblico ha imparato a conoscerla nelle passate edizioni del format nelle quai ha partecipato come concorrente. Durante il reality ha persino trovato l’amore in Pierpaolo Petrelli, anche lui gieffino. Insomma, sono anni di successi, che premia anche indossando abiti firmati di alta moda. Il prezzo arriva alle stelle!

Attualmente è conosciuta come la “Bas*arda con il Tablet”, lei stessa si pronuncia in questo modo. Dopo anni da influencer, anche il mondo della televisione può conoscere meglio il suo spirito critico e sopraffino. Infatti, Alfonso Signorini ha constatato il valore dei social media, ed ha deciso di aggiungerli al reality con la figura di Giulia Salemi. L’ex gieffina riporta fedelmente quanto avviene sui social, dai Tweet alle IG Stories, insomma sa come aggiornare Alfonso e lo studio in diretta. E’ proprio durante l’ultimo appuntamento che però è il suo outfit a colpire l’attenzione di tutti, e una volta scoperto il prezzo, ancora di più!

Giulia Salemi indossa un outfit dal prezzo sbalorditivo!

La 26esima puntata del GF Vip è un vero successo, e lo è anche per Giulia Salemi che sfoggia l’abito a Sirena con grande stile. Lo scollo vertiginoso e particolare è portato in modo fine, non è mai volgare, e la lunghezza con la coda da Sirena Dark le calza a pennello. Prima di essere un’influencer ed una co-conduttrice/opinionista, è stata una modella molto apprezzata.

L’abito è di alta moda, è un Moschino della stagione autunno inverno 2022-2023, ed è senza dubbio lo stile che la rende unica. Può indossare di tutto, starebbe comunque benissimo, ma questo look le dona particolarmente. Il costo è vertiginoso!

Costa molto perché è curato nel dettaglio. Ribadiamo che la scollatura segna un decolté aperto e trasparente, mentre la linea sinuosa del capo cade morbidamente come un guanto. Questi dettagli sono come scolpiti addosso all’opinionista più amata dal pubblico a casa. Un Bustier Strapless con elementi che si ispirano all’arte Barocca non sono facili da indossare, soprattutto non è un abito per tutti. Al di là del fisico, perché non c’entra la magrezza, bisogna avere una certa attitudine per indossare un abito del genere. Un conto è mettere un vestito, un altro è quello di emanare fascino. Questi 1995 euro sono stati spesi bene? Addosso a Giulia, qualsiasi capo di alta moda viene impreziosito dal suo stile e dal suo humor unico.