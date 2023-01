Ilary Blasi capodanno da sogno: quanto costa una una camera nel resort in cui si gode le vacanze 

Il Capodanno di Ilary Blasi è stato stellare ma quanto costa una camera nel meraviglioso resort in cui si gode la vacanza? Cifre da capogiro!

Ormai lasciatasi alle spalle quella che è stata la sua storia d’amore più lunga, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il Capodanno lontano dalla mondanità della Capitale per spostarsi in un luogo da sogno in cui ha dato inizio al suo nuovo anno! Il 2023 di Ilary Blasi comincia col botto: sapete quanto costa una camera nel resort in cui si sta godendo questi primi giorni del nuovo anno?

La nota e storica conduttrice de Le Iene non è passata di certo inosservata sui social in questi giorni. Dai look sfoggiati per le occasioni di festa agli scenari da sogno condivisi sul suo account Instagram ufficiale, Ilary Blasi è sicuramente un volto che non sfugge alle luci dei riflettori! Sebbene fino ad ora ci fosse finita per il matrimonio finito con l’ex pupone, la showgirl e conduttrice televisiva ha ormai voltato pagina. E così, fatta la valigia, Ilary Blasi è volata a Bangkok per trascorrere il suo capodanno da sogno. Da sola o in compagnia? Non ci è dato saperlo, ma si vociferava da tempo che la conduttrice stesse pensando di trascorrere il Capodanno con il suo nuovo amore. Sarà andata proprio così? Nel frattempo però, avete notato che chic e che lusso il resort in cui trascorre il suo soggiorno? Non immaginerete mai quanto costa: cifre da capogiro!

Ilary Blasi, Capodanno in Thailandia: quanto costa una notte nel resort da sogno

La fine del 2022 ha messo un punto a quelle che sono state le vicende che nel corso di questi mesi hanno interessato Ilary Blasi e Francesco Totti. Ad oggi i due, ormai ex, sono affiancati da nuovi partner. Francesco Totti in occasione del nuovo anno ha scelto l’Honduras insieme a Noemi Bocchi per trascorrere queste feste, mentre Ilary Blasi è volata a Bangkok insieme forse al suo Bastian? Dopo le vacanze natalizie trascorse in famiglia, Ilary Blasi ha deciso di staccare un po’ la spina per concedersi e godersi del puro relax volando direttamente dall’altra parte del mondo, direttamente in Thailandia. Luoghi da sogno, posti meravigliosi, ma a proposito.. Quanto costa il magnifico resort in cui la conduttrice si sta godendo il suo amato relax?

E’ il Lebua Hotels and Resorts la prestigiosa struttura che ospita la bella conduttrice romana che in queste ore ha condiviso sui social, nelle sue Instagram Stories degli scatti in cui si mostra intenta a godersi le vacanze. Ma ciò che ha catturato l’attenzione, oltre la sua vera bellezza è lo scenario che appare alle sue spalle. Scenario che identifica il luogo da sogno in cui si sta godendo l’inizio del nuovo anno. Diverse sono le camere, esclusivamente suites, offerte ai clienti del noto resorts. Quanto costerebbe una notte lì?

Oltre 179 suites fra le quali scegliere che offrono viste panoramiche sulla meravigliosa Bangkok. Si partirebbe da un minimo di 250 euro a notte per una camera con 1 letto matrimoniale. Ma gli spazi poi si ampliano nelle suite che presentano più camere da letto ed altri servizi di lusso che aumentano notevolmente la cifra per notte fino a sforare quasi i 3mila euro!