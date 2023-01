Vi ricordate di Lucy in Settimo Cielo? A distanza di più di 10 anni l’attrice si mostra così

Vi ricordate di Lucy Camden in Settimo cielo? Ecco com’è oggi l’attrice, a distanza di più di 10 anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista.

Settimo cielo è una serie televisiva che abbiamo avuto il piacere di vedere in onda dal 1998 al 2009. Al centro della trama abbiamo seguito le vicende della famiglia Camden, formata dal reverendo Erica, da sua moglie Ennie e dai sette figli: in ordine Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David.

La serie tratta argomenti attuali molto importanti e che vedono al centro proprio la grande famiglia. Abbiamo seguito quello che è accaduto con grande interesse, lasciandoci travolgere dalle scene che una dopo l’altra hanno lasciato il segno con inaspettati stravolgimenti e colpi di scena. Questa ha avuto un enorme successo e il fatto che sia stata seguitissima è dovuto naturalmente alla bravura degli attori che hanno portato in scena in maniera impeccabile i personaggi e le loro storie ma anche alla trama.

Tra i tanti personaggi che abbiamo amato nella serie citiamo Lucy Camden, la ricordate? Era piccola quando l’abbiamo conosciuta, ma insieme a lei siamo cresciuti e abbiamo a tratti vissuto gli amori, i brutti momenti, i pianti che lei stessa ha sentito. Sono passati circa 13 anni da quando abbiamo visto l’attrice l’ultima volta, vediamo com’è oggi e quanto è cambiata negli anni.

Lucy Camden è un personaggio della serie statunitense Settimo cielo. Questa da quando è andata in onda ha avuto un successo impressionante. In Italia è stata trasmessa la prima volta nel 1998 ed è andata in onda fino al 2009, anno che ha visto la conclusione. Nel corso degli eventi della serie abbiamo conosciuto molti personaggi, molti sono usciti di scena e altri sono arrivati a metà percorso.

I protagonisti sono rimasti sulla scena fino alla fine, quindi abbiamo avuto il piacere di seguire le loro storie dalla prima all’undicesima stagione. Anche se non tutti sono rimasti. Tra i protagonisti citiamo Lucy, terza dei sette figli. All’inizio ha un rapporto conflittuale con sua sorella Mary. Come accade spesso in tutte le famiglie ci possono essere alti e bassi e discussioni. Sono passati 13 anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attrice nei panni della figlia di Ennie e del reverendo, avete visto com’è oggi? Ecco una sua foto:

Questo è uno scatto recente di Beverley Mitchell condiviso sul suo profilo instagram. Il cambiamento c’è stato ma guardandola al primo sguardo e senza conoscere l’identità e il personaggio interpretato in Settimo Cielo, sarebbe stato comunque facile riconoscerla. Dopo la serie tv, ma già prima, la carriera dell’attrice ha spiccato il volo. In questi anni ha recitato al cinema e in televisione. Voi ricordate il suo personaggio nella serie?