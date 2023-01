Antonella Clerici mai vista così: perde la pazienza in diretta

Antonella Clerici è fuori di sé, in diretta non si era mai visto uno scontro del genere. Volano stracci e parole dal sopore velenoso!

La conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno e la paladina storica de La Prova del Cuoco, continua ad appassionare e ad intrattenere i telespettatori con un format di cucina adatto alle famiglie. Antonella Clerici è molto amata dal pubblico che la segue praticamente da sempre, specialmente per il suo modo di fare. E’ una donna diretta e trasparente, proprio per questo si lascia andare a scoppi di “spontaneità” inattesi e che sconvolgono. Quanto accaduto durante l’ultimo appuntamento ha lasciato tutti senza parole.

Il 2023 è iniziato con il botto, in tutti i sensi. Antonella Clerici litiga in diretta, ma non si tratta delle solite scaramucce. Le frecciatine sono state sganciate con tutto l’arco! La conduttrice è nota per essere spumeggiante e fresca, proprio per questo non si può fare a meno di lei nei programmi televisivi. Così, con il grande successo di E’ sempre Mezzogiorno finisce per stupire ancora una volta i telespettatori con delle affermazioni più che pungenti, si tratta di veri e propri attacchi dovuti ad un fastidio evidente ormai da tempo.

Antonella Clerici non ci sta più, gliene dice quattro!

La convivenza è difficile per tutti, specialmente quella televisiva. Antonella Clerici inizia l’avventura con il format di Rai 1 nel 2020, appassionando i telespettatori. Non si tratta di classiche ricette, ma di appuntamenti in cui è possibile vedere ai fornelli i beniamini del pubblico a casa. Cantanti, attori e personaggi vip, cucinano nel programma della Clerici, e divertono i pubblico regalando un po’ di leggerezza.

Non mancano momenti di serietà, nei quali si parla di questioni importanti come l’alimentazione, ma anche quelli di svago in cui si gioca con il pubblico. Così, è proprio durante un appuntamento di questi che si scatena il putiferio. La conduttrice è sempre andata d’amore e d’accordo con i suoi colleghi, ma c’è una persona che la fa impazzire, perché la tratta per come non vorrebbe.

E’ lo Chef genovese Ivano Ricchebono a farla infuriare. Durante l’appuntamento del 3 gennaio l’anno è iniziato in modo infuocato, visto il loro litigio in piena diretta. Tutto inizia quando stanno preparando dei Cannelloni gratinati ai carciofi, e lo chef incarica l’assistente Alfio per preparare la besciamella. Qui arriva la prima contestazione della Clerici:

<<Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre.>>

Antonella allude al fatto che la critichi sempre, mentre al collega uomo no, nonostante abbia lasciato dei grumi abbastanza evidenti. Infatti è per questo che lo critica di maschilismo. La faida continua, perché lui le permette di frullare degli ingredienti, e la stessa lo accusa di fargli fare delle cose inutili, visto che non li ha utilizzati. Così, arriva la risposta di Ivano che gela lo studio:

<<È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente.>>

La questione al momento non è andata avanti, ma nei prossimi appuntamenti non se le manderanno a dire dopo questa.