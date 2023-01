Avete visto dove vivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini? C’è un dettaglio che non passa inosservato

Avete visto dove vivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini? C’è quel dettaglio nella loro casa che non può passare inosservato e non solo.

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo, parliamo di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Nel maggio del 2021 sono diventati marito e moglie. Hanno prima coronato il sogno sposandosi con rito civile dove quel giorno entrambi sono apparsi bellissimi. La conduttrice indossava un tailleur che le stava d’incanto mentre il nuotatore aveva un elegantissimo abito.

Quest’anno, esattamente il 14 maggio, hanno celebrato il matrimonio con rito religioso. In quel giorno magico l’ex velina ha sfoggiato un abito che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Era in pizzo e aveva le maniche lunghe ricamate. Il velo è stato l’aggiunta che ha reso il suo stile unico. La coppia ha una figlia, Mia, nata nel 2020. Giorgia è diventata mamma nel 2008 di Sofia, nata dalla precedente relazione. Lei e Filippo sono davvero uniti e questo possiamo notarlo dalle immagini in cui appaiono sorridenti e felici e dalle storie insieme.

In molte foto, i follower più attenti, avranno notato dove vivono: avete visto com’è fatta la loro casa? Diversi angoli emergono proprio dagli scatti condivisi sui social.

Avete visto dove vivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini? C’è un dettaglio che non può passare inosservato

Di recente, per esempio, avrete visto come hanno addobbato casa in vista del Natale. Vi abbiamo mostrato il loro bellissimo albero pieno d luci e di accessori dai colori diversi. Inoltre, dato che entrambi pubblicano molto sui social nelle immagini è possibile vedere anche alcuni spazi della loro dimora: avete visto dove abitano? Ci sono molti dettagli che non possono passare inosservati, come, questa ampia vetrata dove da dentro si vede lo spettacolare panorama che c’è fuori.

C’è un divano dal colore blu posizionato in basso. Sicuramente questo è il posto giusto per rilassarsi e passare bellissimi momenti in famiglia. Sembrerebbe che il pavimento, almeno di questa stanza, sia di parquet, dalla tonalità marrone mentre le finestre abbracciano il bianco come le pareti.

Possiamo ammirare nella seconda foto un lungo corridoio: la pavimentazione ha mattonelle nere e anche qui predomina il bianco. Sembra che la casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini abbia un arredamento semplice con tanti piccoli accessori, come i quadri alle pareti: questi catturano l’attenzione, sono davvero belli.