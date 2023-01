Elettra Lamborghini inaugura il 2023 con un particolarissimo costume monospalla: sapete quanto costa?

Elettra Lamborghini inaugura il 2023 a Dubai e indossa un particolarissimo costume monospalla: sapete quanto costa?

Lei non ha bisogno di presentazioni, è una vera e propria star, in tv come sui social. E, su Instagram, Elettra Lamborghini può contare su una vera e propria schiera di fan, con i quali condivide i momenti più importanti delle sue giornate. Dagli sprazzi di eventi lavorativi agli attimi di vita quotidiana: tutto ciò che riguarda Elettra attira sempre e comunque l’attenzione. Soprattutto in fatto di look.

La Lamborghini è famosa per il suo stile unico, estroso e decisamente mai banale. Durante i suoi concerti o le apparizioni in tv, la cantante sa sempre come non passare inosservata, scegliendo outfit che le valorizzano al massimo. Come l’incantevole tubino rosso, indossato qualche giorno fa per la sua prima visita al ristorante del suo papà, Tonino Lamborghini, a Dubai. E, a proposito di Dubai, la star continua a godersi la sua vacanza in compagnia dell’amato marito Afrojack, tra giornate di mare e paesaggi da sogno. E per i suoi primi giorni di sole del 2023, Elettra ha scelto un costume che non poteva passare inosservato. Un modello particolarissimo, che dovete assolutamente vedere. Il prezzo? Ve lo sveliamo subito.

Elettra Lamborghini, il costume monospalla sfoggiato a Dubai incanta tutti: il prezzo

Tra i tanti vip che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione del Capodanno c’è anche lei, Elettra Lamborghini. In compagnia del suo inseparabile Afrojack, la regina del twerking sta trascorrendo alcuni giorni di relax in un meraviglioso hotel di Dubai, con vista mozzafiato e spiaggia privata. E proprio sul balcone della sua camera, Elettra si è scattata qualche foto indossando uno dei costumi che ha portato con sé per questo straordinario viaggio. Un costume pazzesco, che mette in risalto tutta la sua bellezza. Avete visto il modello?

A prima vista potrebbe sembrare un costume a due pezzi, ma si tratta di un costume intero, caratterizzato da un’ampia apertura su uno dei due lati. Pancia e schiena sono scoperte e, altra deliziosa particolarità, è a monospalla. Un capo per niente banale, come sempre quando si tratta della Lamborghini, e, come si evince dall’iconico logo, si tratta di un modello firmato Gucci. Per la precisione, come riporta Fanpage.it, è parte della collezione Gucci Love Parade e, come si legge sul sito ufficiale del brand, costa 490 euro.

Una pioggia di likes e commenti ricchi di complimenti per la prima foto in costume del 2023 della mitica Elettra. Che si conferma uno dei personaggi più seguita apprezzati del momento, da uomini e donne. Se non volete perdervi nessuna chicca sui look della splendida Elettra, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale conta ben 7 milioni e duecentomila followers!