Principe Harry dichiarazione straziante: la tensione è alle stelle per la Royal Family

La Royal Family vive grande tensione, il Principe Harry si lascia andare ad una confessione che svela dettagli inediti sulla Corona inglese.

Non bastava il Megxit dalla casa Reale, arrivano altri retroscena scottanti, o meglio secondo le convinzioni degli ex Duca e Duchessa del Sussex, Harry e Meghan, perché dalla Royal Family inglese non è trapelato nulla. L’ultima confessione dell’ex principino ha destabilizzato fortemente i diretti interessati ed anche i fedelissimi sudditi. Anche perché si tratta di parole forti che di certo dopo la scomparsa della regina Elisabetta II non passano inosservate. Gli equilibri sono sempre più precari nello stabilire la verità dei rapporti che intercorrono. Ecco quanto dichiarato dall’ex reale.

Il Principe Harry ha detto addio agli onori e oneri reali della Royal Family poco dopo il matrimonio con Meghan Markle. Creatisi una famiglia con le nascite dei figli Lilibet Diana e Archibald lontano dal Palazzo di Windsor, continuano a fare delle “comparsate” nelle vite dei reali inglesi mediante delle dichiarazioni che di volta in volta svelano dei dettagli sconosciuti ai sudditi e al pubblico che li segue da tutto il mondo. Che il rapporto tra parenti non sia così florido lo si è visto dal funerale della Regina, ma queste parole svelano qualcosa di inedito e di sconvolgente.

Il Principe Harry parla della Royal Family, svela accaduto

La Royal Family è agli sgoccioli, sta per uscire il libro autobiografico Spare dell’ex Duca di Sussex, meglio conosciuto come il Principe Harry. Il minore di Diana e Carlo è sempre stato un po’ fuori dagli schemi rispetto i dettami reali, ma la situazione è giunta ad un punto di non ritorno da quando ha deciso di abbandonare i titoli reali. Questa scelta ha avuto delle conseguenze, tra le quali alcune sono ancora molto sofferte dal principe.

Infatti, prima dell’uscito del libro, decide di rivelare dei dettagli su quanto accaduto con la famiglia reale, i quai lasciano senza parole il pubblico. La confessione è stata fatta durante un intervista per ITV News, al giornalista Ten Tom Bradby che andrà in onda l’8 gennaio a due giorni dall’uscita del libro.

Harry non ha mai nascosto che all’interno della sua famiglia ci sono dinamiche che non approva, e proprio per questo la scelta di rinunciare al titolo reale e di andare a vivere negli States con Meghan. Sulla piattaforma Streaming di Netflix c’è già una docu-serie in cui compaiono entrambi e nella quale cercano di svelare le trame che li hanno fatti scappare, ma il principe non si placa in nessun modo. Durante l’intervista citata pocanzi afferma qualcosa che fa gelare il pubblico e i sudditi:

<<Vorrei riavere mio padre, vorrei riavere mio fratello. Voglio una famiglia, non un’istituzione>>.

Si tratta di una confessione molto forte, perché alluderebbe ad un rifiuto di riconciliazione da parte dei suoi stessi familiari. Lui vorrebbe riavere il rapporto con il padre e il fratello, ma a quanto pare i diretti interessati non sono così ben disposti. Harry ricorda che ha rinunciato ai titoli, non all’amore per la famiglia. Di certo, la Royal Family non è affatto contenta di tutte le dichiarazioni fatte. Il Principe rincara la dose così:

<<Sentono come se fosse meglio additarci come cattivi, non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi.>>

Sembrerebbe aver cercato aiuto alla famiglia durante gli attacchi subiti, ma questo non è mai arrivato. L’intervista integrale, la serie, e l’uscita del libro sono gli ennesimi colpi sferrati dalla coppia per difendersi e dire la propria opinione.