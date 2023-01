“Ho sofferto molto”: Belen Rodriguez, la triste confessione

Belen Rodriguez si lascia andare ad una triste confessione: la nota showgirl si racconta aprendo il suo cuore, ecco i dettagli

Nasce come modella ma in poco tempo riesce a conquistare il piccolo schermo con il suo talento vestendo così i panni di showgirl e conduttrice televisiva, ad oggi amatissima. La bellissima argentina Belen Rodriguez è di sicuro un personaggio noto che spesso e volentieri troviamo sotto le luci dei riflettori.

Vuoi per la sua incredibile bellezza o per i suoi outfit che lasciano sempre il segno o vuoi per qualche notizia di gossip che la vede protagonista, le bella conduttrice televisiva ha saputo guadagnarsi il successo! Oggi Belen Rodriguez è una donna affermata, che ha saputo scalare le montagne più alte per diventare chi è. Conserva con amore il ricordo degli anni da giovanissima in Argentina insieme alla sua famiglia, ma poi qui in Italia è riuscita a crearsene una tutta sua che oggi la riempie di tanto amore. Sotto le luci dei riflettori qualche anno fa ci era finita per la storia d’amore con l’allora ballerino di Amici, Stefano De Martino. L’amore tra i due è stato forte e travolgente tanto che hanno costruito insieme la loro famiglia. Dopo un primo momento di felicità i due però hanno per un certo momento preso strade separate. Oggi i due si sono ritrovati e vivono insieme felici. Al settimanale F, la bella conduttrice ha rivelato: “Ho sofferto molto“. La confessione di Belen su Stefano De Martino.

Belen Rodrigues triste confessione: la sua storia con Stefano De Martino

La storia d’amore con Stefano De Martino ha subito certamente dei grandi sbalzi. Momenti no che li hanno portati su strade lontane fra loro, ma c’è da dire che i due non si sono mai del tutto detti addio. Ricordate l’aneddoto sul loro matrimonio che Belen raccontò qualche tempo fa negli studi televisivi di Verissimo? Se non era destino quello.. Beh, erano giovanissimi quando l’amore tra loro è sbocciato. Il lontano 2012 ha visto quella giovanissima coppia diventare genitori e marito e moglie. Oggi si sono ritrovati, sono felici e si amano più di prima. Beh, come anche la conduttrice ha raccontato al settimanale F, Belen non ha mai smesso di amare Stefano, nonostante qualche batosta ricevuta proprio dall’ex ballerino.

“Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo“, ha spiegato Belen ai microfoni del settimanale facendo sapere che sì, l’amore per il piccolo Santiago li ha certamente uniti, ma quello che ha sempre provato per lui, l’uomo della sua vita, è sempre stato forte ed autentico. E così, piuttosto che fuggire da quel grande amore Belen gli è andata incontro: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti“.

Alti e bassi ci sono sicuramente stati nel loro rapporto, ma alla fine ‘ciò che è destinato si ritrova sempre’ e così è stato per loro due!