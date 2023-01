Valentina Ferragni si presenta così alla sua festa per i 30 anni: l’abito non passa inosservato

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, ha festeggiato i suoi primi trent’anni indossando un abito che di sicuro non è passato inosservato

Valentina Ferragni ha da poco compiuto trent’anni ed ha deciso di festeggiare insieme ai suoi amici e ai suoi familiari. Non poteva mancare alla festa, ovviamente, sua sorella Chiara, l’influencer più famosa, seguita e imitata del mondo, tra qualche settimana impegnata sul palco dell’Ariston in occasione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, anche quest’anno trasmesso su Rai Uno.

Valentina è nata il 29 dicembre del 1992 a Cremona, sotto il segno del Capricorno. È laureata in Linguaggi dei Media ed ha intrapreso lo stesso mestiere di sua sorella da alcuni anni. La differenza di età con Chiara è minima, le due sorelle hanno soltanto cinque anni di differenza ma condividono una grande passione per la moda. Anche Valentina Ferragni, infatti, è solita postare foto con abiti alla moda o particolari, immediatamente imitati dai suoi follower.

La fashion blogger ha circa quattro milioni e mezzo di follower su Instagram ed i suoi post sono sempre molto apprezzati. È successo anche in occasione del suo trentesimo compleanno. Il suo abito non è passato inosservato ed ha attirato l’attenzione di tutti, anche di quelli che solitamente non sono particolarmente interessati alla moda. Ecco cosa ha indossato Valentina Ferragni in occasione del suo trentesimo compleanno.

Valentina Ferragni, ecco l’abito indossato per il suo compleanno

Valentina Ferragni ha riunito a casa sua le persone più importanti per festeggiare i suoi primi trent’anni. L’influencer cremonese ha da poco chiuso una relazione d’amore importante con Luca Vezil ed ha voluto distrarsi insieme ai suoi amici e ai suoi parenti. Il suo look per la festa è stato notato da tutti e tante persone sui social network hanno condiviso la sua foto con la torta.

La Ferragni ha indossato un minidress molto elegante, che ha esaltato il suo fisico asciutto e impeccabile. Si tratta di un modello strapless a tubino di Nue Studio, con una gonna aderente e non troppo lunga, il tutto impreziosito da un ventaglio di cristalli sul fianco sinistro. Inoltre, la sorella di Chiara, ha indossato un paio di collant neri velati ed un paio di sandali con un tacco a spillo e le stringhe ricoperte di cristalli argentati, in tono con l’abito.

La scelta di indossare un paio di sandali in inverno ha stupito molte persone ma l’eleganza delle sue scarpe ha convinto tutti. Valentina Ferragni ha sciolto i capelli e li ha leggermente ondulati, aggiungendo un trucco glitter ad effetto smokey eyes. Nelle foto con la torta (rosa perché è il suo colore preferito) è sempre apparsa molto sorridente. Semplicità ed eleganza per Valentina Ferragni, dunque. Ormai è questo il suo marchio di fabbrica.