“E’ tempo che me ne vada in pensione”, il conduttore spiazza tutti con la sua decisione

Nessuno lo avrebbe mai immaginato. Eravamo in molti a credere che il noto conduttore avrebbe ancora tenuto in mano le redini della conduzione del noto programma, eppure le sue parole durante l’ospitata televisiva sono sembrate piuttosto decise. “E’ tempo che me ne vada in pensione“: ha fatto sapere.

E’ stato ospite televisivo nella puntata di ‘Bella Ma’, programma che vede alla conduzione Pierluigi Diaco il quale ospita nel noto studio Rai personaggi noti nel mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi. Dall’inedito racconto di sé, non è stato esente il noto conduttore che in compagnia di Diaco ha fatto sapere le proprie impressioni su quella che dovrebbe essere la sua vita futura. Nei suoi programmi rientrerebbe forse, il ritiro dalle scene. Nessuno si sarebbe aspettato una tale rivelazione, eppure è arrivata.

Il conduttore rivela: “E’ tempo che me ne vada in pensione”, la decisione spiazza tutti

Iconico volto della Rai, Tiberio Timperi è uno dei personaggi televisivi noto a molti. Nato a Roma nel 1964, il conduttore nelle sue prime esperienze televisive si è destreggiato sia nei panni di giornalista in Mediaset e sia successivamente nei panni di attore prendendo parte a fiction divenute note sul piccolo schermo come La Squadra ed Un posto al Sole, in onda su Rai 3. Storico poi è stato il suo ruolo alla conduzione de ‘Il lotto alle Otto’ su Rai 2. La carriera di Tiberio Timperi è stata sicuramente ricca di esperienze che gli hanno permesso di crescere come personaggio ma anche come persona.

Oggi però, maturati gli anni addietro e con una certa esperienza alle spalle, il conduttore di “Uno mattina in famiglia” si sentirebbe ‘saturo’ e starebbe pensando ad un ritiro dalla scena televisiva. “E’ tempo che me ne vada in pensione“, ha detto ironizzando. Tuttavia, la sua decisione di prendere le distanze dal piccolo schermo non sarebbe molto lontana. Ma se da una parte starebbe valutando l’idea di lasciare il suo ruolo da conduttore per andare in pensione per andare alla scoperta di ciò che il mondo gli riserva fuori, Tiberio Timperi ha anche fatto sapere che se gli si presentasse l’opportunità di cimentarsi in un’esperienza televisiva diversa potrebbe anche farci un pensierino.

“Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Sono grato per la possibilità che mi viene data, ma vorrei cimentarmi in altre cose“: ha fatto sapere Timperi ospite negli studi Rai. Insomma, prima di ritenersi ‘fuori dai giochi’ gli piacerebbe provare ancora una volta il brivido vivere una nuova esperienza televisiva.

Purché però si tratti probabilmente di un’esperienza che non lo porti ad essere troppo lontano dagli affetti. Qualche tempo fa gli si presentò l’occasione di prendere parte come inviato speciale all’Isola dei Famosi. In quella circostanza, il conduttore declinò l’offerta perché per l’appunto, avrebbe rischiato di allontanarsi troppo dai suoi affetti.