Ricordate Aisha ad Amici? Oggi la cantante si mostra con un look completamente diverso, così non l’abbiamo mai vista nella scuola.

Amici di Maria De Filippi ogni anno apre a tantissimi talenti, ballerini e cantanti. Quest’anno è iniziata a settembre la ventiduesima edizione non senza colpi di scena. A partire dal tavolo degli insegnanti dove, come avrete già avuto modo di vedere, non ci sono più Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Il loro posto è stato preso, nel banco di canto da Arisa che avevamo visto in questa veste due anni fa e nel tavolo del ballo da Emanuel Lo. Ogni allievo si sta facendo notare e in ogni puntata ci sono delle gare dove alla fine, chi riesce a raggiungere il primo posto o il podio, ottiene un premio.

Nel corso degli anni abbiamo visto passare tantissimi giovani che una volta fuori hanno conquistato tutti coloro che hanno iniziato a seguirli da dentro la scuola. C’è chi ha cambiato mestiere e chi ha proseguito nella sua passione. Molti ballerini, per esempio, sono tornati nel posto che li ha visti crescere. Sono tanti coloro che hanno preso parte nella scuola nel corpo dei professionisti. Ma anche i cantanti sono tornati magari a calcare quel palco e a far sentire ancora una volta la voce e la loro musica. Vi ricordate di Aisha? L’abbiamo vista l’anno scorso: un talento incredibile con la sua voce pazzesca, tutti sono stati conquistati da lei. Ebbene, oggi, sui social, si è mostrata completamente diversa.

Vi ricordate di Aisha ad Amici 21? Oggi sui social si è mostrata con un look completamente diverso

Aisha ha fatto parte della ventunesima edizione di Amici. Quando è entrata nella scuola non abbiamo non potuto notare da subito il talento che l’ha sempre contraddistinta. Ha una voce pazzesca e ogni volta che cantava sul palco della scuola conquistava il pubblico.

Difficile non farsi incantare da un talento come il suo. Fu scelta da Lorella Cuccarini che la portò fino al Serale. Nella scuola l’abbiamo seguita per la sua voce, ma anche il suo look meraviglioso non è passato inosservato: ha sempre portato una lunga chioma riccia ma a quanto pare, in questi ultimi giorni, ha sorpreso se stessa e chi la segue, il motivo? Sui social la bellissima cantante ha pubblicato diverse storie e anche delle foto in cui è apparsa con un look completamente diverso da come l’abbiamo vista nel talent show. Eccola oggi!

Aisha ha fatto una diversa pettinatura. Si è mostrata con i capelli lisci con delle onde in basso e un cappello azzurro. Il trucco è adatto al look sfoggiato. Nella scuola l’abbiamo vista con una chioma riccia, adesso ha deciso di cambiare, e ogni tanto ci sta! Anche così la cantante è meravigliosa!