Com’era Giulia Salemi prima di diventare famosa: non tutti hanno visto questo scatto del passato.

Stiamo vedendo Giulia Salemi nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha scelta per rivestire un ruolo importante durante la puntata, ovvero si trova alla postazione social. In diretta l’ex vippona svela cosa succede su twitter, riportando le frasi e i tweet anche spesso divertenti di tutti coloro che seguono il reality. Non solo svela cosa succede durante ma anche quello che gli utenti scrivono in settimana.

Quest’anno il programma sta avendo un grande successo e sta conquistando i telespettatori. Ci sono sempre delle novità e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Infatti in casa l’atmosfera è sempre molto accesa. Ci sono continui litigi, soprattutto nelle ultime settimane. Durante il periodo natalizio, sono scoppiate diverse discussioni. Ovviamente di fronte a ciò il pubblico dei social ha dato il meglio di sè.

C’è chi si è schierato e chi invece ha giocato su quanto accaduto, creando meme divertenti e post che non potevano passare inosservati. Tutto questo viene mostrato e raccontato da Giulia durante la puntata. Oggi quest’ultima è molto amata ed è conosciuta ai telespettatori, dato che adesso è al GF Vip, programma seguito da milioni di persone, ma in precedenza ha fatto parte del reality come concorrente e l’abbiamo vista tante volte in tv: ma avete mai visto com’era la Salemi prima di diventare famosa? Ecco la foto del passato presa dal suo canale social.

Com’era Giulia Salemi prima di diventare famosa com’è oggi: non tutti hanno visto questo scatto del passato

Il GF Vip ci sta riservando non poche sorprese. Ogni giorno accade qualcosa di imprevisto. Ci sono sempre dei litigi, qualche settimana fa il covid è entrato in casa e dei concorrenti sono stati messi in isolamento, e nascono nuovi flirt. A svelare cosa pensano coloro che seguono il reality, soprattutto coloro che guardano spesso la diretta in settimana, è Giulia Salemi.

E’ stata scelta da Alfonso Signorini per ricoprire un ruolo importante in puntata: Giulia, infatti, è alla postazione dei social e svela cosa pensa il pubblico e cosa dice. Prima ancora anche lei ha fatto parte del reality. Nella casa ha trovato l’amore con Pierpaolo Petrelli. Con lui forma una coppia bellissima. In questi anni l’abbiamo vista spesso in tv ma avete mai visto com’era prima di diventare famosa come oggi?

Questo è uno scatto che risale al 2013, anno di pubblicazione sui social. Giulia non sembra molto diversa da com’è adesso, a parte sicuramente il trucco e il look che, come succede a tutti, può cambiare nel corso degli anni. Qualche anno fa era bellissima e oggi è meravigliosa come non mai!