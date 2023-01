Gianluca Vialli: chi è la moglie, origini, lavoro e figli

Gianluca Vialli lascia moglie, famiglia e il mondo con l’amaro in bocca: la sua scomparsa a soli 58 anni è troppo amara per essere accettata.

Campione degli anni Ottanta e mito intramontabile dai Novanta fino ad oggi, Gianluca Vialli muore all’età di 58 anni. La malattia che lo ha colpito, un tumore al pancreas molto aggressivo, è stata fonte di malessere e sofferenza per tutto il mondo. Da vicino, la famiglia gli è stata accanto fino alla fine, e la moglie, la sua compagna di vita più cara, è stata un faro e porto sicuro che non lo ha mai mollato. Dall’inizio di un amore nato in gran segreto, fino alla costituirsi di una famiglia felice.

Gianluca Vialli è stato uno degli sportivi più amati e fonte d’ispirazione per il calcio italiano ed internazionale. Dirigente ed allenatore, ha continuato a guidare campioni, ma la malattia ha segnato una fine troppo precoce. Insieme a Roberto Mancini, denominati i Gemelli del gol, sono stati una squadra formidabile in nazionale, e non solo. Ci sono così tanti ricordi, e tra questi ce ne sono anche di spiacevoli. Gli ultimi 5 anni sono stati i più duri. Stava combattendo contro un male che non gli ha lasciato scampo. Lascia tutti senza parole, e la moglie è stata colei che non lo ha mai lasciato solo, ecco chi è e cosa farà per la famiglia.

Gianluca Vialli, lascia la sua amata famiglia

Il mondo intero piange la morte precoce di Gianluca Vialli, un campione che ha fatto la storia e che ha combattuto fino alla fine il male al pancreas. Fonte d’ispirazione per i calciatori, formidabile in campo, collega stimato, e padre adorato. La moglie è legata a lui da tantissimi anni, e la scomparsa prematura è un tassello straziante troppo difficile da affrontare. Ecco chi è, come si sono conosciuti, e cosa ricorda lei del suo campione.

Cathryn White-Cooper è il nome della moglie di Gianluca Vialli. Ex modella sudafricana, si sono conosciuti e perdutamente innamorati a Londra. Lui giocava nel Chelsea, lei si stava per affermare come arredatrice d’interni dopo una carriera in passerella. Nel 2003 si sposano in gran segreto nel Castello di Ashby, a Northampton, e da allora non si sono più lasciati fino alla morte del campione. E’ stato un corteggiamento durato quattro mesi, e che alla fine gli ha dato due splendide figlie, Sofia e Olivia.

Dal 1996 ha vissuto a Londra, non ha mai pensato di ritornare in Italia. Hanno sempre mantenuto una vita discreta e riservata, lontana dai riflettori. Così tanto, che neanche si conosce la data di nascita di Cathryn, ma si sa che ha una gemella e i genitori vivono ancora in Sud Africa, meta delle loro vacanze. L’ultima apparizione della donna è al fianco del marito, in occasione del premio Facchetti ricevuto da Gianluca nel febbraio 2019. Apparizione che è rimasta ben impressa nella mente degli spettatori, perché ha ceduto alla fragilità di una donna che combatte, ma non si arrende:

<<La battaglia per la malattia continua e io non mollo.>>