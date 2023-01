Ilary Blasi, colpo di scena all’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Isola dei Famosi, il colpo di scena stupisce tutti: o rivela una clamorosa indiscrezione, cosa avrebbe deciso Ilary Blasi

Si gode le sue meravigliose vacanze a Bangkok e tra uno scatto e l’altro postato sulla sua pagina Instagram ufficiale, Ilary Blasi si mostra in forma davvero smagliante. Starà ricaricando le energie per ritornare più carica che mai per la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi?

Ebbene, le novità che emergono in merito al reality più wild di sempre ci fanno sapere che sarebbero in corso delle importanti trattative, sotto decisione della nota conduttrice. Un’indiscrezione emersa proprio in questi ultimi giorni non solo avrebbe rivelato parte del cast che sarebbe pronto a volare in Honduras per partecipare alla nuova edizione del reality. Ma sembrerebbe, che fra le indiscrezioni, una di queste scotti più delle altre. Di che cosa stiamo parlando precisamente? Ve lo raccontiamo proprio in queste righe!

Isola, la conduttrice spiazza con la sua decisione: cosa potrebbe accadere? L’indiscrezione

Un colpo di scena che lascerebbe tutti di sicuro a bocca aperta davanti il proprio schermo di casa. Ilary Blasi, che ora si trova attualmente in Thailandia per vivere ancora qualche momento di relax prima di ritornare nella Roma Capitale ed alla sua routine, starebbe comunque pensando a come sarà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E’ a tal proposito un’indiscrezione sollevata dal Settimanale Nuovo che punta di conseguenza tutti gli occhi addosso al reality che prenderà piede solamente tra qualche tempo. Di fatti, sebbene attualmente sia in onda il GF Vip di Alfonso Signorini, sembrerebbe che la nuova edizione dell’Isola 2023 catturi già l’attenzione. Il motivo?

Beh, le novità emerse al riguardo secondo il settimanale sarebbero diverse. In primis, cambierebbe il volto dell’opinionista. Di fatti, Nicola Savino a quanto pare passerebbe la palla ad Alvin, che fino alle precedenti edizioni ha fatto da inviato speciale in Honduras per la bella conduttrice. Le prime carte in tavola quindi cominciano a muoversi. Ed a quanto pare, anche il cast di concorrenti che si starebbe cominciando a mettere su vedrebbe un bel gruppetto in pole position. Tra i nomi spuntati fuori ci sarebbero quello dei due ex volti della precedente edizione del GF VIp, Alex Belli e la compagna Delia Duran; ma sarebbe stato fatto anche il nome di Loredana Lecciso insieme a sua figlia Jasmine.. Ed ancora, sarà forse questo il secondo anno di seguito in cui Pamela Prati parteciperà ad un altro reality? Naturalmente si tratterebbe al momento di ‘voci di corridoio’. Per conoscere tutto il cast di concorrenti pronto a partire dovremo attendere ancora un po’.

Isola, Ilary avrebbe pensato a lui

Ebbene, si è parlato del nuovo volto dell’opinionista in studio e si è parlato dei possibili nomi dei futuri concorrenti. Ma chi sarà invece l’inviato speciale? Beh, anche in questo caso al momento non ci sarebbero delle certezze. Sebbene sembrerebbe che sia quotato il nome di Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia, sembrerebbe che la conduttrice Ilary Blasi starebbe pensando ad un altro volto, amatissimo da molti.. Can Yaman. A quanto pare però, il cachet da sborsare per avere il noto attore come inviato sarebbe piuttosto alto. Trattandosi però di indiscrezioni, al momento possiamo solo restare in attesa di ulteriori novità e magari, conferme!